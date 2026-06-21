Belgio e Iran si affrontano nella seconda giornata del Gruppo G dei Mondiali 2026 in una sfida che potrebbe già rivelarsi decisiva per il futuro di entrambe le nazionali. Dopo i pareggi ottenuti all'esordio rispettivamente contro Egitto e Nuova Zelanda, le due squadre cercano una vittoria che consentirebbe di avvicinarsi sensibilmente alla qualificazione alla fase a eliminazione diretta. In un girone estremamente equilibrato, dove tutte le formazioni sono appaiate in classifica, ogni punto può fare la differenza.

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I riflettori sono puntati soprattutto sul Belgio, chiamato a confermare il proprio status di favorita del raggruppamento dopo una prestazione non del tutto convincente nella gara inaugurale. L'Iran, invece, arriva con l'entusiasmo di chi ha saputo reagire alle difficoltà e sogna un risultato di prestigio contro una delle selezioni più talentuose del panorama internazionale.

Dove vedere Belgio-Iran in diretta TV e streaming ufficiale

Belgio-Iran sarà trasmessa in diretta TV su Dazn e sulla Rai e in streaming ufficiale sull'app di Dazn e su RaiPlay. Gli utenti potranno seguire il match da smartphone, tablet, computer o smart TV, accedendo alla piattaforma indicata dal broadcaster titolare dei diritti.

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Qui Belgio

L'esordio contro l'Egitto ha lasciato sensazioni contrastanti in casa Belgio. I Diavoli Rossi hanno evitato la sconfitta grazie alla reazione nella seconda parte di gara, ma per lunghi tratti hanno faticato a trovare ritmo e continuità. La squadra di Rudi Garcia è apparsa vulnerabile soprattutto in fase difensiva e ha avuto bisogno dell'ingresso di Romelu Lukaku per aumentare il peso offensivo e cambiare l'inerzia dell'incontro.

Il pareggio per 1-1 ha evidenziato come il Belgio stia ancora cercando il giusto equilibrio tra esperienza e nuove soluzioni tattiche. Tuttavia, la qualità della rosa resta indiscutibile, con giocatori del calibro di De Bruyne, Courtois, Doku e Tielemans capaci di risolvere una partita in qualsiasi momento.

Qui Iran

L'Iran ha iniziato il proprio Mondiale con un pareggio che ha messo in evidenza carattere e spirito di sacrificio. Contro la Nuova Zelanda, la squadra di Amir Ghalenoei è stata costretta a rincorrere per due volte, trovando però sempre la forza di reagire e di ristabilire l'equilibrio grazie alle reti di Rezaeian e Mohebi.

La nazionale asiatica si presenta a questo appuntamento con grande fiducia nei propri mezzi e con la consapevolezza di poter mettere in difficoltà qualsiasi avversario attraverso organizzazione, compattezza e determinazione. In avanti, l'esperienza e il fiuto del gol di Mehdi Taremi rappresentano la principale arma offensiva, mentre il centrocampo guidato da Ezatolahi avrà il compito di limitare la qualità tecnica dei belgi.

Le probabili formazioni di Belgio-Iran

Courtois; Meunier, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Onana, Tielemans; Trossard, De Bruyne, Doku; De Ketelaere.Garcia.

Iran (4-4-2): Beiranvand; Rezaeian, Khalilzadeh, Nemati, Mohammadi; Mohebi, Ezatolahi, Ghoddos, Ghayedi; Taremi, Moghanlou. Ct: Ghalenoei.

Cosa aspettarsi dalla partita

Sulla carta ildispone di maggiore talento individuale e di una rosa più profonda, elementi che lo rendono favorito alla vigilia., dal canto suo, potrebbe impostare una gara attenta e compatta, puntando sulle ripartenze e sulla capacità di colpire negli spazi lasciati dagli avversari.

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