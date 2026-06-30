Belgio e Senegal si giocano un posto negli ottavi di finale del Mondiale 2026 in una delle sfide più interessanti dei sedicesimi. Le due nazionali scenderanno in campo mercoledì 1 luglio alle ore 22:00 italiane al Lumen Field di Seattle, impianto che prende il nome da Lumen Technologies, azienda di telecomunicazioni il cui marchio deriva dal termine latino lumen, che significa "luce". Dopo aver conquistato la qualificazione soltanto nell'ultima giornata della fase a gironi, entrambe cercano ora continuità per proseguire il proprio cammino nella competizione.

Di seguito tutte le informazioni utili su dove vedere la partita in diretta tv e streaming, il momento delle due Nazionali, la situazione del girone e le probabili formazioni.

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Dove vedere Belgio-Senegal in diretta TV e streaming ufficiale

Belgio-Senegal, in programma mercoledì 1 luglio alle ore 22:00 italiane, sarà trasmessa in diretta su DAZN, che detiene i diritti dell'intero Mondiale 2026. La partita sarà visibile anche in chiaro su Rai 1 e in streaming gratuito su RaiPlay, oltre che sull'app di DAZN per smart TV, computer, smartphone e tablet.

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Il momento del Belgio

Il Belgio ha chiuso al primo posto il Gruppo G grazie alla migliore differenza reti rispetto all'Egitto. I Diavoli Rossi hanno raccolto cinque punti, pareggiando contro Egitto e Iran prima di travolgere la Nuova Zelanda con un netto 5-1 nell'ultima giornata.

La squadra di Rudi Garcia ha mostrato due volti molto diversi. Nelle prime due uscite ha faticato enormemente a creare occasioni da gol contro difese organizzate, mentre contro gli All Whites ha finalmente ritrovato brillantezza offensiva grazie alle reti di Trossard, Lukaku, De Bruyne e Saelemaekers. Ora serviranno conferme contro un avversario decisamente più competitivo.

FIUME, CROAZIA - 2 giugno 2026: Romelu Lukaku del Belgio esulta dopo aver segnato il secondo gol della sua squadra durante l'amichevole internazionale tra Croazia e Belgio, disputata allo Stadion HNK Rijeka il 2 giugno 2026 a Fiume, in Croazia. (Foto di Jurij Kodrun/Getty Images)

Il momento del Senegal

Il Senegal ha conquistato gli ottavi come una delle migliori terze dopo un percorso ricco di emozioni. I Leoni della Teranga hanno perso contro Francia e Norvegia nelle prime due giornate, ma hanno reagito travolgendo l'Iraq per 5-0, successo che ha consentito alla formazione di Pape Thiaw di qualificarsi grazie alla differenza reti.

Dal punto di vista offensivo il Senegal ha dimostrato di poter mettere in difficoltà qualsiasi difesa, trascinato soprattutto da Ismaila Sarr, autore di tre gol nella fase a gironi. Restano invece alcuni dubbi sul rendimento difensivo, con sei reti incassate contro Francia e Norvegia.

La situazione del tabellone

La vincente della sfida affronterà agli ottavi di finale una tra Stati Uniti e Bosnia-Erzegovina. Belgio e Senegal cercano entrambe continuità dopo aver trovato la qualificazione soltanto all'ultima giornata, consapevoli che servirà una prestazione di livello superiore per continuare l'avventura mondiale.

NOTTINGHAM, INGHILTERRA - 10 giugno 2025: Habib Diarra del Senegal reagisce durante la partita amichevole internazionale tra Inghilterra e Senegal, disputata al City Ground il 10 giugno 2025 a Nottingham, in Inghilterra. (Foto di Carl Recine/Getty Images)

Probabili formazioni di Belgio-Senegal

Rudi Garcia dovrebbe confermare il 4-2-3-1. Courtois difenderà i pali, con Castagne, Ngoy, Mechele e De Cuyper in difesa. A centrocampo agiranno Raskin e Tielemans, mentre Doku, De Bruyne e Trossard supporteranno Romelu Lukaku.

Pape Thiaw dovrebbe rispondere con il 4-2-3-1. Tra i pali ci sarà Diaw al posto dell'infortunato Mendy. Difesa composta da Diatta, Koulibaly, Niakhaté ed El Hadji Diouf. In mediana spazio a Idrissa Gueye e Pape Gueye, mentre Ismaila Sarr, Camara e Sadio Mané agiranno alle spalle di Nicolas Jackson.

Belgio (4-2-3-1): Courtois; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Raskin, Tielemans; Doku, De Bruyne, Trossard; Lukaku.

Senegal (4-2-3-1): Diaw; Diatta, Koulibaly, Niakhaté, E. H. Diouf; I. Gueye, P. Gueye; I. Sarr, Camara, Mané; Jackson.

Cosa aspettarci dalla partita

La sfida si preannuncia. Ilproverà a sfruttare la qualità tecnica di, Doku e Lukaku per mettere sotto pressione la retroguardia senegalese, mentre gli africani punteranno sulla velocità die sulle accelerazioni di Mané per colpire in ripartenza. Entrambe le difese hanno mostrato qualche limite durante la fase a gironi, motivo per cui non è da escludere una gara ricca di occasioni da gol.

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