Belgrano-Tucuman: il match gratis del campionato argentino

Belgrano e Atlético Tucumán si affrontano nella notte del 25 febbraio 2026 alle ore 01:30 in una sfida importante della Primera División argentina

Stefano Sorce 24 febbraio 2026 (modifica il 24 febbraio 2026 | 10:37)

La Primera División prosegue con una sfida che mette di fronte due squadre con obiettivi e stati di forma molto diversi. Nella notte tra martedì 24 e mercoledì 25 febbraio 2026, con calcio d’inizio previsto alle ore 01:30, si sfidano Belgrano-Tucuman in un confronto che può rafforzare le ambizioni dei padroni di casa e aumentare le difficoltà degli ospiti. La classifica attuale premia il Belgrano, ancora imbattuto, mentre il Tucumán è chiamato a reagire per interrompere una serie negativa che rischia di compromettere il proprio percorso.

Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l'account l'incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Momento Belgrano — Il Belgrano sta vivendo un avvio di stagione solido e convincente, come dimostrano i 12 punti conquistati nelle prime sei partite e soprattutto l’imbattibilità mantenuta finora. La squadra ha costruito i propri risultati grazie a un’organizzazione difensiva efficace e a una buona gestione delle partite, qualità che hanno permesso di limitare le occasioni degli avversari. Il recente pareggio contro il Defensa y Justicia ha confermato la capacità del Belgrano di restare competitivo anche in trasferta, dimostrando maturità e compattezza. Giocatori come Zelarayán e Fernández rappresentano riferimenti importanti nella costruzione offensiva e nella gestione dei momenti chiave.

Momento Atlético Tucumán — La situazione dell’Atlético Tucumán è più complicata. La squadra arriva alla sfida dopo una serie di risultati negativi, tra cui tre sconfitte consecutive in trasferta, un dato che evidenzia difficoltà soprattutto lontano dal proprio pubblico. Con soli 5 punti in classifica, il Tucumán ha bisogno di una svolta per risalire la graduatoria. Nonostante la presenza di giocatori offensivi capaci di essere pericolosi, la squadra ha mostrato fragilità difensive e poca continuità nei risultati. Il rendimento esterno rappresenta uno degli aspetti più critici e sarà un fattore determinante anche in questa sfida.

Probabili formazioni Belgrano-Tucuman — Il Belgrano dovrebbe schierarsi con Cardozo tra i pali, difeso da Morales, Maldonado, Lopez e Sporle. A centrocampo Sanchez e Vazquez avranno il compito di garantire equilibrio, mentre Benítez, Zelarayán e Rigoni agiranno sulla trequarti a supporto dell’unica punta Fernández.

Il Tucumán dovrebbe rispondere con Ingolotti in porta, protetto dalla difesa composta da Di Placido, Suso, Ferrari e Galván. A centrocampo Tesuri, Ham, Ortiz e Laméndola avranno il compito di gestire la manovra, mentre Abeldaño e Benitez formeranno la coppia offensiva.

Belgrano (4-2-3-1): Cardozo; Morales, Maldonado, Lopez, Sporle; Sanchez, Vazquez; Benítez, Zelarayán, Rigoni; Fernandez.

Atlético Tucumán (4-4-2): Ingolotti; Di Placido, Suso, Ferrari, Galván; Tesuri, Ham, Ortiz, Laméndola; Abeldaño, Benitez.

