La tournée asiatica sul cemento prosegue con l’ATP 250 di Hangzhou, dove Mattia Bellucci è pronto ad affrontare un debutto tutt’altro che semplice. Il mancino italiano, numero 88 del ranking mondiale, trova dall’altra parte della rete Kamil Majchrzak, polacco numero 73 ATP e ottava testa di serie del torneo. VEDI BELLUCCI-MAJCHRZAK IN DIRETTA STREAMING SU BET365

Per Bellucci si tratta della prima partecipazione in carriera al torneo cinese, disputato sui campi in cemento dell’Hangzhou Olympics Sports Centre. L’azzurro arriva all’appuntamento dopo aver superato il primo turno in tre tornei consecutivi tra agosto e settembre, mentre Majchrzak ha recentemente difeso i colori della Polonia in Coppa Davis. Prima dell’incontro è possibile controllare la disponibilità degli eventi live anche attraverso GOLDBET PUOI CONTROLLARE LE PARTITE DISPONIBILI IN DIRETTA, LOTTOMATICA PUOI CONSULTARE IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI LIVE e VINCITÙ PERMETTE DI VERIFICARE LA DISPONIBILITÀ DELLO STREAMING DI BELLUCCI-MAJCHRZAK.

Dove vedere Bellucci-Majchrzak in diretta TV e streaming

La sfida tra Mattia Bellucci e Kamil Majchrzak è programmata per giovedì 24 settembre 2026 sul cemento dell’Hangzhou Olympics Sports Centre. In Italia l’ATP 250 di Hangzhou viene trasmesso sui canali Sky Sport, con la possibilità di seguire il torneo anche in streaming su NOW. La copertura può essere distribuita tra i canali dedicati al tennis e i servizi aggiuntivi destinati ai vari campi.

Per quanto riguarda Bet365, una volta effettuato l’accesso sarà necessario entrare nell’area dedicata agli eventi live, selezionare il tennis e individuare il torneo di Hangzhou. Cercando quindi Bellucci-Majchrzak sarà possibile verificare se la diretta è disponibile secondo le condizioni previste dalla piattaforma.

Come accedere allo streaming di Bellucci-Majchrzak

Per cercare la partita all'interno del palinsesto live è necessario:

scegliere l'operatore; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; entrare nella sezione dedicata agli eventi live; selezionare il tennis e l'ATP 250 di Hangzhou; cercare Bellucci-Majchrzak tra gli incontri disponibili; verificare le condizioni richieste per accedere alla diretta.

La disponibilità dei singoli incontri può dipendere dalla programmazione della piattaforma e dall’evento selezionato. È quindi opportuno verificare il palinsesto a ridosso dell’inizio del match.

Bellucci-Majchrzak: data, orario e informazioni sulla partita

Il primo turno dell’ATP 250 di Hangzhou mette di fronte Bellucci e Majchrzak nella giornata di giovedì 24 settembre. Le fonti di programmazione indicano l’inizio alle 08:00 italiane, corrispondenti alle 14:00 locali, sul Court 1; l’orario resta comunque soggetto alla durata delle partite precedenti.

Data: giovedì 24 settembre 2026

giovedì 24 settembre 2026 Orario: 08:00

08:00 Superficie: cemento

cemento Impianto: Hangzhou Olympics Sports Centre, Hangzhou

Hangzhou Olympics Sports Centre, Hangzhou Diretta TV: Sky Sport

Sky Sport Streaming verificato: Bet365 e Vincitù

Qui Majchrzak

Kamil Majchrzak si presenta a Hangzhou con il ruolo di ottava testa di serie e una classifica che lo vede al numero 73 del mondo. Il polacco ha già conquistato un titolo ATP nel 2026 a 's-Hertogenbosch e rappresenta un avversario particolarmente insidioso sulla superficie veloce.

Il suo ultimo impegno ufficiale prima del torneo cinese è stato però in Coppa Davis. Con la Polonia ha affrontato l’Australia nella sfida valida per la qualificazione alla fase finale: Majchrzak ha portato ai suoi il punto contro James Duckworth, prima di essere battuto da Alex de Minaur con il punteggio di 6-3, 6-3.

Quello contro Bellucci sarà il secondo confronto complessivo tra i due giocatori. Il primo risale alle qualificazioni degli US Open 2024, quando il tennista polacco era ancora fuori dalla top 100 e l’azzurro riuscì a imporsi in due set, 6-3, 6-3. Non si tratta quindi di un precedente nel tabellone principale ATP, ma entrambi conoscono già le caratteristiche del proprio avversario.

Qui Bellucci

Per Mattia Bellucci l’appuntamento di Hangzhou arriva dopo una fase della stagione nella quale il lombardo ha mostrato una discreta continuità nel superare il primo ostacolo dei tornei. Prima dello Slam newyorkese, infatti, l’azzurro aveva raggiunto gli ottavi a Winston-Salem, mentre agli US Open era riuscito a superare il primo turno contro l’ungherese Zsombor Piros.

L’avventura a New York si è poi interrotta contro Taylor Fritz. Il confronto con l’americano è stato particolarmente complicato per Bellucci, che ha raccolto soltanto tre game complessivi. Il ritorno sul cemento asiatico offre però al 25enne di Busto Arsizio la possibilità di ripartire da una superficie sulla quale il suo tennis mancino può creare problemi soprattutto quando riesce a prendere l’iniziativa.

Bellucci è inoltre l’unico italiano presente nel tabellone principale di Hangzhou e si trova nella parte alta del draw. In caso di successo contro Majchrzak, il prossimo avversario uscirebbe dalla sfida tra il cinese Bu Yunchaokete e l’americano Michael Zheng.

La chiave tattica della partita

La sfida potrebbe svilupparsi soprattutto sulla capacità di Bellucci di impedire a Majchrzak di prendere il controllo degli scambi. Il polacco dispone di un gioco solido da fondo e può sfruttare bene la velocità del cemento, mentre l’italiano dovrà cercare di utilizzare il proprio mancino per aprire il campo e portare l’avversario fuori posizione.

Un aspetto importante sarà anche la risposta al servizio. Bellucci avrà bisogno di trovare profondità sulla seconda palla del polacco per evitare di concedergli punti facili e, soprattutto, per riuscire a giocare più spesso in posizione offensiva. Majchrzak, dal canto suo, proverà a mantenere un ritmo costante e a ridurre gli scambi nei quali il mancino italiano può accelerare con il diritto.

Il precedente del 2024 dimostra che Bellucci ha già trovato il modo di mettere in difficoltà il polacco, ma il contesto è cambiato e questa volta in palio c’è l’accesso al secondo turno di un torneo ATP. La gestione dei punti importanti, la resa al servizio e la capacità di comandare gli scambi da fondo saranno quindi alcuni degli elementi destinati a pesare maggiormente sull’esito dell’incontro.