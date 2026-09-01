Il primo turno degli US Open 2026 propone un confronto interessante tra Mattia Bellucci e Zsombor Piros, in programma martedì 1 settembre alle 17:00. Da una parte c’è l’azzurro, numero 81 del mondo, che arriva all’appuntamento dopo aver già raccolto indicazioni interessanti nella tournée americana sul cemento; dall’altra l’ungherese, numero 121 ATP, capace di conquistare il main draw passando dalle qualificazioni. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

Il ranking premia Bellucci, ma il momento dei due giocatori racconta una sfida meno scontata, soprattutto considerando il ritmo accumulato da Piros nelle ultime giornate. Prima del fischio d’inizio puoi dare uno sguardo anche agli altri appuntamenti sportivi della giornata: CONSULTA GLI EVENTI LIVE DISPONIBILI SU GOLDBET, SCOPRI LE DIRETTE PRESENTI NEL PALINSESTO DI LOTTOMATICA oppure VERIFICA SU VINCITÙ GLI EVENTI SPORTIVI IN PROGRAMMA.

Dove vedere Bellucci-Piros in TV e streaming

BELLUCCI PIROS TV STREAMING DIRETTA LIVE TENNIS US OPEN- La sfida Bellucci-Piros si disputerà martedì 1 settembre a Flushing Meadows ed è valida per i sessantaquattresimi di finale dello US Open, ultimo Slam della stagione tennistica. I telespettatori potranno seguire il match in diretta tv e in esclusiva su Sky Sport, ma anche in streaming tramite le app SkyGo e Now Tv, disponibili su tutti i dispositivi mobili (pc, telefono, tablet).

Qui Bellucci

Qui Piros

I precedenti

Bellucci-Piros, le chiavi del match

Bellucci-Piros: data, orario e canali

Partita: Bellucci-Piros

Competizione: Us Open

Giornata: Sessantaquattresimi di finale

Data: Martedì 1 settembre 2026

Martedì 1 settembre Orario: 19:30

19:30 Stadio: Flushing Meadows

Diretta TV: Sky Sport

Diretta streaming ufficiale: Sky Go, Now Tv

si presenta a New York con alcuni segnali incoraggianti maturati proprio sul cemento nordamericano. A Cincinnati ha superato Svajda in due set entrambi conclusi al tie-break, mentre contro Mensik è riuscito a portare la partita al terzo set dopo due parziali molto equilibrati. A Winston-Salem ha poi battuto Landaluce, raggiungendo i quarti di finale prima di arrendersi a Darderi. Il percorso evidenzia quindi la capacità dell’azzurro di rimanere competitivo negli scambi e soprattutto di gestire partite caratterizzate da margini ridotti. Contro Darderi, però, è arrivato un passaggio da non sottovalutare: dopo aver conquistato il primo set,ha subito la rimonta dell’italo-argentino, mostrando qualche difficoltà nel mantenere continuità fino alla fine. Sul cemento di Flushing Meadows, dunque, sarà importante ritrovare quella solidità già mostrata nei tie-break e nei momenti più delicati degli ultimi tornei.arriva invece al tabellone principale degliattraverso tre vittorie nelle qualificazioni, un percorso che gli ha permesso di accumulare ritmo e fiducia proprio sulla superficie che troverà a New York. L’ungherese ha superato Alcala Gurri con un netto 6-2, 6-1 e ha poi battuto Daniil Glinka, mentre nell'ultimo turno contro Chris O’Connell ha dovuto affrontare una situazione più complicata: dopo aver perso il primo set, ha rimontato conquistando il secondo al tie-break, prima del ritiro dell’australiano. Il suo agosto, però, era iniziato sulla terra battuta, con la semifinale raggiunta ad Hagen e il ritiro all’esordio ad Amburgo. Il passaggio attraverso le qualificazioni ha quindi rappresentato un ritorno concreto al cemento, dandogli quattro partite consecutive disputate su questa superficie. Il vantaggio diè proprio il ritmo recente, anche se resta da capire quanto potrà incidere la successione ravvicinata degli incontri.C’è un solo precedente tra, risalente al 14 febbraio 2024 nel torneo di Cherbourg. A imporsi fu l’ungherese con il punteggio di 2-0, lasciando quindi al’obiettivo di pareggiare il bilancio negli scontri diretti proprio sul palcoscenico degli. Si tratta comunque di un confronto ormai datato e disputato su una superficie diversa da quella di New York, per cui il precedente può rappresentare un riferimento ma non necessariamente un'indicazione decisiva sull'attuale equilibrio tra i due.La partita potrebbe ruotare innanzitutto attorno alla capacità didi trasformare il vantaggio dettato dal ranking e dall’esperienza recente ad alto livello in continuità sul campo. L’azzurro ha già affrontato avversari di spessore nella tournée americana e ha dimostrato di saper giocare set molto equilibrati, ma dovrà evitare un nuovo calo come quello visto contro Darderi dopo la conquista del primo parziale. Dall’altra parte,può sfruttare il ritmo delle qualificazioni, arrivando al debutto nel main draw con tre vittorie consecutive e una maggiore abitudine alle condizioni di gioco di queste giornate. Sarà quindi importante per l’ungherese non pagare fisicamente il percorso di qualificazione e riuscire a mantenere la qualità mostrata nei turni precedenti. Seriuscirà a imporre il proprio tennis senza concedere troppo spazio alla fiducia dell’avversario, il suo maggiore livello maturato nei recenti appuntamenti sul cemento potrebbe diventare determinante; se inveceriuscirà a trascinare il match su scambi equilibrati e set combattuti, il precedente favorevole e il ritmo accumulato potrebbero renderlo un ostacolo decisamente più scomodo del semplice divario di ranking.