Domenica 5 luglio, i prati dell’All England Club ospitano uno degli ottavi più intriganti del tabellone femminile di Wimbledon 2026: Belinda Bencic contro Coco Gauff. È una sfida che mette di fronte due giocatrici dal tennis molto diverso ma entrambe estremamente efficaci sull’erba: da una parte la precisione e il gioco d’anticipo della svizzera, dall’altra l’atletismo, la difesa e la potenza dell’americana. Guarda ora tutte le sfide di tennis GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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Qui Bencic

Mika Stojsavljevic

Xinyu Wang

Anna Kalinskaya

Belindaarriva a questo ottavo dopo aver mostrato un tennis molto efficace sui prati londinesi. Nei primi due turni ha superato con autorità, concedendo pochissimo alle avversarie. Il passaggio più delicato è stato il terzo turno contro, risolto al tie-break del set decisivo dopo quasi tre ore di gioco.

La svizzera sembra arrivare a questo appuntamento con ottime sensazioni sull’erba: il suo tennis piatto, rapido e giocato in anticipo può mettere in difficoltà anche una grande difenditrice come Gauff. La vittoria contro Kalinskaya ha inoltre confermato la sua solidità mentale nei momenti chiave.

Primo turno : vittoria contro Mika Stojsavljevic per 6-2, 6-1.

Secondo turno : vittoria contro Xinyu Wang per 7-5, 6-0.

Terzo turno: vittoria contro Anna Kalinskaya per 6-4, 4-6, 7-6(6).

Qui Gauff

Coco Gauff arriva agli ottavi con un percorso fatto di vittorie importanti e di partite che l’hanno costretta a gestire pressione e fatica. Dopo un debutto agevole contro Tamara Korpatsch, la statunitense ha dovuto lottare molto di più contro Solana Sierra, piegata al tie-break del terzo set, e contro Claire Liu, superata in una sfida intensa durata oltre due ore.

Dal punto di vista tecnico, Gauff arriva con fiducia grazie al servizio, alla grande copertura del campo e a una fase difensiva che spesso le permette di trasformare scambi difficili in punti a favore. Le maratone dei turni precedenti, però, possono aver lasciato qualche scoria fisica e mentale.

Primo turno : vittoria contro Tamara Korpatsch per 6-2, 6-1.

Secondo turno : vittoria contro Solana Sierra per 6-3, 3-6, 7-6(7).

Terzo turno: vittoria contro Claire Liu per 6-3, 6-7(5), 6-2.

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