Il Girone C di Serie C vede confrontarsi questa settimana Benevento e Altamura la prossima domenica 12 ottobre alle ore 17:30. Questa gara in programma mette in palio tre punti che potrebbero aiutare entrambe le squadre che sono in due situazioni di classifica abbastanza differenti. Vuoi assistere alla gara? Con Bet365 puoi seguire Benevento-Altamura GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.
Il match, in programma domenica 12 ottobre alle ore 17:30 sarà visibile sulla piattaforma a cui è possibile registrarsi in pochi passaggi, oltre che su Sky Sport al canale 254 e su Now Tv.
Il momento delle due squadre—
Padroni di casa secondi a quota 16 punti in classifica e a sole tre lunghezze dalla prima posizione occupata dalla Salernitana. Per il Benevento sarà quindi fondamentale sfruttare questo turno casalingo favorevole per rimanere in scia e mettere pressione. Non sarà però semplice, perché dall'altro lato c'è l'Altamura desideroso di far punti dopo un inizio di stagione complicato: con un tredicesimo posto a 8 punti, per gli ospiti sarà importante cercare di muovere la classifica con un risultato utile.
Le probabili formazioni di Benevento-Altamura—
Benevento (3-4-3): Vannucchi, Ceresoli, Saio, Borghini, Ricci, Mehic, Maita, Pierozzi, Manconi, Salvemini, Lamesta. Allenatore: Gaetano Auteri
Altamura (3-5-2): Viola, Silletti, Poli, Esposito, Mogentale, Nazzaro, Crimi, Dipinto, Grande, Rosafio, Curcio. Allenatore: Devis Mangia
