Dove vedere Benevento-Cavese in diretta TV e streaming gratis

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Il momento delle due squadre

Il Benevento quest'anno si è reso protagonista di una stagione straordinaria nel Girone C di Serie C. La squadra di Floro Flores conta 80 punti, ben dodici di distacco dal Catania e nonostante sia già matematicamente promosso nella serie cadetta sta continuando a vincere. Nelle ultime cinque partite ha infatti collezionato tre vittorie, di cui l'ultima contro la Salernitana il sei aprile. Dall'altro lato del campo ci sarà la Cavese, che si trova in un momento di forma ben diverso. La squadra campana sta lottando per non retrocedere e conta 37 punti, soltanto uno in più rispetto al Latina che si ritrova nell'ultimo gradino della zona che scotta. In questa situazione si ritrova anche a causa dei risultati poco soddisfacenti maturati nelle ultime giornate, in cui ha vinto soltanto una partita (un mese fa) e ha rimediato una sconfitta e tre pareggi. Se per il Benevento il derby è un esercizio di stile dato che ha già raggiunto il suo obiettivo, la Cavese è chiamata a vincere per salvare la categoria.