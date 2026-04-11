Benevento-Cavese: dove vedere la Serie C LIVE in Tv e in Streaming

La sfida tra Benevento e Cavese, valida per il 36° turno del campionato di Serie C (Girone C), è in programma lunedì 13 aprile (calcio d'inizio ore 20:30) allo Stadio Ciro Vigorito. Derby campano che metterà di fronte due squadre che arrivano all'appuntamento in maniera diversa: i padroni di casa dopo aver conquistato l'aritmetica promozione in Serie B, puntano ad un successo che gli permetterebbe di festeggiare nel migliore dei modi davanti al pubblico amico.
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Ospiti, invece, a caccia di una vittoria che manca da quattro turni e che li aiuterebbe a tenersi a debita distanza dalla zona rossa della classifica. Guarda ora Campobasso-Bra GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365
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Come accedere allo streaming:—
Benevento-Cavese, probabili formazioni—
BENEVENTO (4-2-3-1): Vannucchi; Pierozzi, Scognamillo, Saio, Ceresoli; Prisco, Maita; Lamesta, Tumminello, Della Morte; Salvemini. Allenatore: Antonio Floro Flores.
CAVESE (5-3-2): Boffelli, Macchi, Nunziata, Cionek, Luciani, Amerighi, Munari, Awua, Diarrassouba, Ubaldi, Fusco. Allenatore: Fabio Prosperi
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