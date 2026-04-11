Benevento-Cavese: dove vedere la Serie C LIVE in Tv e in Streaming

La sfida tra Benevento e Cavese , valida per il 36° turno del campionato di Serie C (Girone C), è in programma lunedì 13 aprile (calcio d'inizio ore 20:30) allo Stadio Ciro Vigorito. Derby campano che metterà di fronte due squadre che arrivano all'appuntamento in maniera diversa: i padroni di casa dopo aver conquistato l'aritmetica promozione in Serie B , puntano ad un successo che gli permetterebbe di festeggiare nel migliore dei modi davanti al pubblico amico.

Benevento-Cavese: dove vedere la Serie C in Streaming e in Tv

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