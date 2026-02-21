Benfica-AFS: dove vedere la Serie A portoghese in Streaming e in TV

Benfica-AFS: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Serie A portoghese su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Vincenzo Bellino Redattore 21 febbraio 2026 (modifica il 21 febbraio 2026 | 09:00)

Una sfida a senso unico sulla carta. Il Benfica di Josè Mourinho ospita al Da Luz l'AFS, ultimo in classifica. Padroni di casa ancora imbattuti in campionato (15 vittorie e 7 pareggi) e in corsa per il titolo.

Hai tre alternative per guardare in streaming gratis Benfica-AFS:

La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica.

Qui Benfica — Il Benfica arriva a questo appuntamento da terzo in classifica con 52 punti, con un percorso finora impeccabile sul piano dei risultati: 15 vittorie e 7 pareggi, ancora imbattuto dopo 22 giornate. Numeri che confermano la solidità della squadra guidata da José Mourinho, soprattutto in fase difensiva, con soli 13 gol subiti in tutto il campionato. In casa il rendimento è altrettanto importante: nelle ultime dieci gare interne sono arrivate più vittorie che pareggi, con una media realizzativa stabile e una difesa molto affidabile.

Qui AFS — L’AVS, invece, occupa l’ultimo posto in classifica con 8 punti, frutto di una sola vittoria, 5 pareggi e 16 sconfitte. Il dato più evidente riguarda la fase difensiva: 54 gol subiti in 22 partite, una media superiore ai due a gara. Anche lontano da casa il rendimento è molto complicato, con difficoltà sia nella gestione del possesso sia nella produzione offensiva.

Probabili formazioni — BENFICA (4-2-3-1): Trubin, Banjaqui, Araujo, Otamendi, Dahl, Barreiro, Rios, Aursnes, Rafa Silva, Sudakov, Pavlidis.

AFS (3-5-2): Ramos, Devenish, Vitor, Santos, Akinsola, Mendonca, Roni, Algobia, Rivas, Duarte, Tomane.

