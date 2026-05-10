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La Liga Portugal propone una sfida di altissimo livello: Benfica-Braga, in programma lunedì 11 maggio alle ore 21:15. Il Benfica, secondo a 76 punti, è in piena corsa per il titolo e non può permettersi passi falsi, mentre il Braga, quarto a 57 punti, vuole consolidare il proprio piazzamento europeo. PER VEDERE LE PARTITE E TUTTO IL GRANDE CALCIO PORTOGHESE IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Il momento delle due squadre

Il

, allenato da José Mourinho, si presenta con un 4-3-3 ricco di qualità e intensità. Pavlidis guiderà l’attacco supportato da Lukebakio e Sudakov, mentre Aursnes garantirà equilibrio e dinamismo a centrocampo.

Il Braga, guidato da Carlos Vicens, risponde con un 3-4-3 offensivo e organizzato, che punta molto sulla qualità di Ricardo Horta e sulla fisicità di Navarro nel reparto avanzato.

Le probabili formazioni di Benfica-Braga

Ci si attende una partita di grande intensità e qualità tecnica, con il Benfica chiamato a fare la gara davanti al proprio pubblico e il Braga pronto a sfruttare ogni spazio in ripartenza. In sfide di questo livello, i dettagli e la gestione della pressione possono risultare decisivi.

Benfica (4-3-3): Trubin, Dedic, Silva, Otamendi, Dahl, Rios, Barrenechea, Aursnes, Lukebakio, Pavlidis, Sudakov. Allenatore: José Mourinho

Braga (3-4-3): Bellaarouch, Lagerbielke, Niakaté, Carvalho, Martinez, Gorby, Joao Moutinho, Gomez, Horta, Victor, Navarro. Allenatore: Carlos Vicens

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