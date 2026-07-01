La sfida di tennis tra Zizou Bergs e Jaime Faria è valida per i trentaduesimi di finale di Wimbledon e si gioca giovedì 2 luglio alle ore 12:00. Un incontro molto interessante tra due giocatori in crescita che proveranno a conquistare un posto nel terzo turno dello Slam londinese.

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Bergs arriva a questo appuntamento con fiducia dopo i progressi mostrati nelle ultime stagioni. Il belga è un giocatore aggressivo, dotato di un buon servizio e di colpi molto incisivi da fondo campo, caratteristiche che possono permettergli di esprimersi al meglio anche sull'erba.

Faria, invece, rappresenta una delle giovani speranze del tennis portoghese. Il suo gioco si basa su grande intensità, buona mobilità e continui miglioramenti dal punto di vista tecnico, qualità che proverà a sfruttare contro un avversario più esperto.

Dove vedere Bergs-Faria in diretta TV e streaming LIVE

Per quanto riguarda Bergis-Faria, la partita sarà trasmessa in diretta TV su Sky e in streaming ufficiale sempre su Sky. Gli utenti potranno seguire il match da smartphone, tablet, computer o smart TV, accedendo alla piattaforma indicata dal broadcaster titolare dei diritti.

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Il momento dei due tennisti

Bergs proverà a sfruttare il proprio servizio e la maggiore esperienza per prendere subito il controllo degli scambi.

Faria cercherà invece di rispondere con intensità e continuità, provando a sfruttare ogni occasione per mettere pressione al belga.

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