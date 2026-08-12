Iaquinta e Delvecchio ospiti del Memorial Andrea Nardulli

La Europa League 2026/27 prosegue con la gara di ritorno del terzo turno preliminare, che mette di fronte Besiktas-Hradec, in programma giovedì 13 agosto alle ore 19:00. Il doppio confronto riparte dal successo per 1-0 del Besiktas ottenuto nella gara d'andata, un risultato che concede ai turchi un piccolo vantaggio ma lascia ancora aperta la qualificazione.

Il Besiktas potrà contare sul fattore campo per provare a difendere il risultato conquistato nella prima sfida e completare il passaggio del turno. L'Hradec, invece, sarà chiamato a una prestazione offensiva per ribaltare il risultato e continuare il proprio percorso europeo.

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Il Besiktas vuole completare la qualificazione

Il

arriva alla gara di ritorno forte del successo per 1-0 ottenuto nella prima sfida. Il vantaggio è minimo, ma permette alla formazione turca di affrontare il ritorno con una posizione favorevole.

Davanti al proprio pubblico, i padroni di casa proveranno a gestire il risultato senza rinunciare alla possibilità di trovare un'altra rete. Una maggiore attenzione nella fase difensiva sarà fondamentale per evitare di rimettere in discussione la qualificazione.

L'Hradec cerca la rimonta

L'

si presenta alla trasferta con l'obiettivo di ribaltare il risultato dell'andata. La formazione ospite dovrà necessariamente aumentare la propria incisività offensiva, cercando il gol che permetterebbe di riequilibrare il doppio confronto.

La squadra ceca dovrà però prestare attenzione alle ripartenze del Besiktas, soprattutto se sarà costretta ad alzare il proprio baricentro alla ricerca della qualificazione.

Il momento della sfida

La partita tra

e

si preannuncia intensa e combattuta. L'1-0 dell'andata lascia infatti ancora aperto il discorso qualificazione e rende ogni episodio potenzialmente decisivo.

Il Besiktas parte con il vantaggio del risultato e del fattore campo, mentre l'Hradec dovrà cercare una prestazione coraggiosa per provare a ribaltare il confronto e conquistare il passaggio al turno successivo di Europa League.

Le probabili formazioni di Besiktas-Hradec

Le formazioni ufficiali verranno comunicate nelle ore precedenti al calcio d'inizio. Entrambi gli allenatori dovrebbero affidarsi ai migliori giocatori a disposizione per questa gara di ritorno valida per il terzo turno preliminare di Europa League.

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