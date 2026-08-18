Il Besiktas ospita il Kauno Zalgiris nell'andata dei playoff di Europa League, con un posto nella fase campionato della competizione in palio nel doppio confronto. La sfida è in programma giovedì 20 agosto alle ore 18:00 al Tupras Stadyumu di Istanbul. Le due squadre si affrontano per la prima volta in una competizione europea, con i turchi intenzionati a sfruttare il fattore campo prima del ritorno previsto in Lituania.

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Dove vedere Besiktas-Zalgiris in diretta TV e streaming ufficiale

Il momento di forma del Besiktas

Al momento nessuna emittente ha acquistato i diritti per trasmettere la partita.

Il Besiktas arriva all'appuntamento europeo con un buon momento di forma. La squadra allenata da Vincenzo Italiano ha superato il turno precedente contro l'Hradec Kralove, imponendosi anche nella gara di ritorno e confermando una notevole solidità difensiva nel percorso di qualificazione.

Anche l'inizio della Super Lig è stato positivo, con il successo ottenuto contro l'Eyupspor. Il tecnico italiano ha inoltre a disposizione una rosa profondamente rinnovata durante l'estate, con gli arrivi di Alexander Nubel, Kassoum Ouattara, Leandro Trossard e Dusan Vlahovic. Il Besiktas vuole quindi sfruttare la qualità dei nuovi innesti per costruire un risultato importante già nella gara d'andata.

Il momento dello Zalgiris

Il Kauno Zalgiris arriva ai playoff di Europa League dopo essere stato eliminato dalla Champions League dalla Dinamo Zagabria. Il confronto con i croati si è concluso con una doppia sconfitta, evidenziando le difficoltà della formazione lituana contro un avversario di maggiore qualità.

Prima di quel doppio confronto, però, il Kauno Zalgiris aveva eliminato Drita e KI Klaksvik, guadagnandosi la possibilità di proseguire il proprio percorso europeo. In patria la squadra di Zeljko Sopic ha invece ottenuto risultati utili, compreso il successo contro Hegelmann e il recente pareggio con Transinvest. Ora servirà una prestazione molto più attenta in fase difensiva per contenere il potenziale offensivo del Besiktas.

Le probabili formazioni di Besiktas-Zalgiris

Il Besiktas dovrebbe affidarsi a un sistema con quattro difensori e a una formazione particolarmente offensiva. In mezzo alla difesa spazio a Djalo e Agbadou, mentre Trossard e Cerny dovrebbero agire sugli esterni a supporto di Kilicsoy.

Il Kauno Zalgiris dovrebbe rispondere con un 4-2-3-1, affidandosi a una linea difensiva composta da Kastrati, Tolordava, Hernandez ed Edokpolor. Alle spalle di Oliveira dovrebbero agire Burba, Krekovic e Benchaib, uno dei giocatori più brillanti della formazione lituana.

Besiktas: Nubel; Bulut, Djalo, Agbadou, Yilmaz; Ozcan; Cerny, Olaitan, Kokcu, Trossard; Kilicsoy.

Kauno Zalgiris: Svedkauskas; Kastrati, Tolordava, Hernandez, Edokpolor; Karashima, Silvka; Burba, Krekovic, Benchaib; Oliveira.

Cosa aspettarsi dalla partita

Il Besiktas parte con l'obiettivo di sfruttare il pubblico di Istanbul per mettere subito pressione al Kauno Zalgiris. La squadra di Italiano ha mostrato una buona organizzazione difensiva nelle precedenti sfide europee e può contare su una rosa rinforzata da diversi giocatori di esperienza internazionale. Il club lituano dovrà invece cercare di evitare gli errori commessi contro la Dinamo Zagabria, soprattutto nella propria metà campo.

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