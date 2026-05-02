Nuovo appuntamento con LaLiga propone una sfida con obiettivi opposti: Betis-Real Oviedo, in programma domenica 3 maggio alle ore 18:30. Il Betis, quinto a 50 punti, è pienamente in corsa per le posizioni europee e vuole consolidare la propria classifica, mentre il Real Oviedo, ventesimo a 28 punti, è chiamato a fare risultato per provare a risalire in una situazione molto complicata. PER VEDERE LE PARTITE E TUTTO IL GRANDE CALCIO IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Il momento delle due squadre

Il

, allenato da Manuel Pellegrini, si presenta con un 4-2-3-1 tecnico e offensivo, costruito per dominare il possesso e creare qualità tra le linee. Antony e Ezzalzouli agiranno sugli esterni, con Fornals e Hernández a supporto del centravanti, per dare imprevedibilità alla manovra.

Il Real Oviedo, guidato da Luis Miguel Carrión, risponde con lo stesso modulo, puntando su compattezza e ripartenze rapide. Viñas sarà il riferimento offensivo, supportato da Reina, Hassan e Chaira per provare a sfruttare gli spazi concessi.

Le probabili formazioni di Betis-Real Oviedo

Ci si attende una partita a senso unico sul piano del possesso, con il Betis che proverà a imporre ritmo e qualità per confermare il proprio piazzamento europeo. Il Real Oviedo cercherà invece di difendersi con ordine e sfruttare eventuali ripartenze. In una gara con valori tecnici sbilanciati, la gestione del ritmo e la concretezza sotto porta saranno determinanti.

Betis (4-2-3-1): Pau Lopez, Firpo, Gomez, Natan, Bellerin, Roca, Amrabat, Ezzalzouli, Fornals, Antony, Hernandez. Allenatore: Manuel Pellegrini

Real Oviedo (4-2-3-1): Escandell, Alhassane, Carmo, Bailly, Vidal, Colombatto, Dendocker, Chaira, Reina, Hassan, Vinas. Allenatore: Luis Miguel Carrión

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