Bills-Ravens, NFL: dove vedere diretta TV e streaming LIVE del match

Buffalo e Baltimore si ritrovano dopo la tiratissima semfinale di conference degli scorsi playoff quando i Bills vinsero 27-25. Ecco come seguire il match in diretta streaming gratuito.

Redazione Derby Derby Derby 7 settembre 2025 (modifica il 7 settembre 2025 | 12:17)

Se siete appassionati di NFL, questo è il weekend che aspettavate da da ben 8 mesi. Riparte la regular season e lo fa con un Sunday Night di altissimo livello fra Buffalo Bills e Baltimore Ravens. Lo sapevate che la partita può essere vista GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti registrati al sito? Un'esperienza unica visto che oltre alle immagini in diretta potrete anche visionare le statistiche di squadra e individuali in tempo reale.

Dove vedere BUF Bills-BAL Ravens in diretta TV e in streaming LIVE — Buffalo Bills-Baltimore Ravens, match valido per la week 1 di NFL, è in programma all'Highmark Stadium alle ore 2,30 di notte dell'8 settembre. Come detto il match sarà visibile su Bet365 che però è l'unico sito che permette la visione gratuita visto che le altre opzioni, ovvero DAZN e NFL game pass sono entrambe a pagamento.

BUF Bills-BAL Ravens, come arrivano i team al match — I padroni di casa sono alla loro nona stagione con alla guida Sean McDermott che però, nonostante regular season di alto livello non ha mai raggiunto il Super Bowl. Nella pre-season i Bills hanno raccolt due sconfitte contro Giants e Bears e una vittoria 23-19 contro i Buccaneers. Dall'altra parte, John Harbaugh è l'head coach col regno più lungo su una stessa panchina visto che guida i Ravens dal lontano 2008, con la cui franchigia ha anche vinto un Super Bowl. Baltimore è stata una delle poche squadra che ha fatto 3 su 3 in pre-season, battendo Colts, Cowboys e Commanders. Le due formazioni si sono affrontate nei playoff della scorsa stagione con Buffalo che ha vinto 27-25 in semifinale di conference.

BUF Bills-BAL Ravens, i quarteback titolari — Nelle rispettive tasche giocheranno due grandissimi quarterback, diversi per caratteristiche ma entrambi top players. Da una parte c'è Josh Allen, qb dal braccio potente, dal 2018 ai Bills e che vanta un 83-40 in carriera in NFL con 195 td e 84 intercetti. Dall'altra parte Lamar Jackson, qb moderno, molto mobile, grandissimo corridore che viaggia ad un record di 73-29 in NFL con 166 td e 49 intercetti. Insomma due nomi che sono garanzia di spettacolo.