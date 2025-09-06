Packers-Lions, NFL: dove vedere il match in diretta tv e streaming live

La nuova stagione delle cheeseheads si apre davanti al pubblico amico del Lambeau Field nel divisional match NFC North contro i Detroit Lions. In questo articolo scoprirete come vedere il match gratis in live streaming.

Redazione Derby Derby Derby 6 settembre 2025 (modifica il 6 settembre 2025 | 20:02)

Se siete appassionati di football NFL sicuramente vi farà molto piacere sapere che c'è un modo per non perdersi nemmeno una meta della regular season senza spendere soldi in abbobamenti. Stiamo parlando del vedere GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 Green Bay Packers-Detroit Lions per chi è registrato al sito e allo stesso modo tutti le gare del campionato.

Dove vedere GB Packers-DET Lions in diretta TV e in streaming LIVE — Domenica di grande football quella che ci apprestiamo a vivere con match divisionaliche come sappiamo valgono "doppio", in un certo qualmodo. Lo stesso vale per Packers-Lions, con kick off alle 22,25 del 7 settembre e come detto visibile su Bet365 ma anche in live streaming su DAZN e su NFL Network.

Com'è andata la pre-season per GB Packers e Detroit Lions? — I Green Bay Packer di Matt LaFleur, alla sua settima stagione alla guida dei gialloverdi del Winsconsin sono chiamati a migliorare il 2024 che li ha visti uscire alle wildcards contro gli Eagles che sarebbero poi andati a vincere il SuperBowl. Nella tre gara di preparazione GB ha perso contro i Jets salvo poi battere Colts e Seahwks. Dall'altra parte abbiamo i Lions di coach Dan Campbell (dal 2021 a Detroit) che dopo aver dominato la NFC in regular season hanno clamorosamente perso contro i Commanders in semifinale di conference. Ci si aspetta tanto agli argentoblu che però in pre-season, dopo aver battuto i Falcons, sono capitolati contro Dolphins e Texans.

GB Paxkers-DET Lions, i quarteback titolari — Le storiche annate di Brett Favre e Aaron Rodgers sono lontane nella memoria dei tifosi di Green Bay che in cabina di regia vedranno per il terzo anno consecutivo Jordan Love, chiamato a fare il definitivo salto di qualità visto l'anonimo 19-17 in carriera conditi da 60 touchdowon e 25 intercett. Dall'altra parte troviamo il più esperto Jared Goff al quinto anno con la casacca dei Lions e un record di 85-57 in carriera con 22 td e 94 intercetti.