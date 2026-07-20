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La UEFA Conference League propone la gara d'andata del secondo turno preliminare tra Bissen-Győr, in programma martedì 21 luglio alle ore 20:15. La formazione lussemburghese debutta in questo turno davanti al proprio pubblico, mentre gli ungheresi del Győr puntano a iniziare nel migliore dei modi il proprio cammino europeo. Si tratta del primo atto di un doppio confronto che assegnerà un posto nel turno successivo della competizione.
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Il Bissen sogna un'altra impresa europeaL'Atert Bissen continua a vivere una stagione storica dopo essersi affacciato per la prima volta alle competizioni UEFA. La formazione lussemburghese vuole sfruttare il fattore campo per mettere in difficoltà un avversario di grande esperienza e costruire un risultato positivo in vista della gara di ritorno in Ungheria.
Davanti ai propri tifosi servirà una prestazione di grande intensità, cercando di limitare gli errori e sfruttare ogni occasione offensiva contro una squadra sulla carta favorita.
Il Győr punta a indirizzare la qualificazioneIl Győr arriva all'appuntamento con l'obiettivo di confermare il proprio valore internazionale. Il club ungherese dispone di una rosa competitiva e punta a ottenere un risultato favorevole già nella gara d'andata per affrontare con maggiore serenità il ritorno davanti al proprio pubblico.
Gli ospiti cercheranno di imporre il proprio ritmo fin dalle prime battute, sfruttando qualità tecnica ed esperienza nelle competizioni europee.
Il momento delle due squadreIl Bissen affronta una delle partite più importanti della propria storia recente e proverà a sfruttare l'entusiasmo del pubblico per restare in corsa nel doppio confronto. Un risultato positivo permetterebbe ai lussemburghesi di presentarsi al ritorno con concrete possibilità di qualificazione.
Il Győr, invece, parte con i favori del pronostico e vuole evitare sorprese. La formazione ungherese sa che un buon risultato in trasferta potrebbe rappresentare un passo decisivo verso il terzo turno preliminare.
Le probabili formazioni di Bissen-GyőrLe formazioni ufficiali verranno comunicate nelle ore precedenti al calcio d'inizio. Entrambe le squadre dovrebbero affidarsi ai migliori giocatori a disposizione per una sfida che mette in palio un posto nel turno successivo della UEFA Conference League.
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