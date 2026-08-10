Fluminense-Independiente Rivadavia si affrontano allo stadio Maracanã nell'andata degli ottavi di finale di CONMEBOL Libertadores 2026. Mercoledì 12 agosto alla mezzanotte italiana la formazione brasiliana vorrà sfruttare il fattore campo per costruire un vantaggio in vista del ritorno, mentre gli argentini proveranno a uscire da Rio de Janeiro con un risultato utile.

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Come arrivano le due squadre alla partita

Il Fluminense arriva alla fase a eliminazione diretta con l'obiettivo di confermare quanto mostrato nella fase a gironi. La squadra carioca potrà contare sul Maracanã per provare a indirizzare subito il confronto e mettere pressione agli avversari in vista della gara di ritorno. L'Independiente Rivadavia affronta per la prima volta questo tipo di sfida con l'intenzione di mantenere una struttura compatta lontano da casa. La formazione argentina dovrebbe confermare gran parte dell'undici utilizzato durante la fase a gironi, puntando soprattutto sull'organizzazione tattica.

Le probabili formazioni di Fluminense-Independiente Rivadavia

Il Fluminense dovrebbe affidarsi a un 4-2-3-1, con Hércules e Nonato davanti alla difesa e un trio offensivo formato da Canobbio, Luciano Acosta e Savarino alle spalle di Castillo. L'Independiente Rivadavia dovrebbe rispondere con una struttura simile, affidandosi a Florentín e Bottari in mezzo al campo e al tridente Sartori Prieto, Sebastián Villa e Álex Arce.

Fluminense: Fábio; Guga, Ignácio, Juan Pablo Freytes, Guilherme Arana; Hércules, Nonato; Canobbio, Luciano Acosta, Savarino; Rodrigo Castillo.

Independiente Rivadavia: Nicolas Bolcato; Bonifacio, Leonardo Costa, Sheyko Studer, Luciano Gómez; Tomas Bottari, José Florentín, Matias Alejandro Fernandez; Fabrizio Sartori Prieto, Sebastián Villa, Álex Arce.

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