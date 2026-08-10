Boca Juniors-Deportivo Recoleta si affrontano nella notte tra martedì e mercoledì, con calcio d'inizio fissato alle 00:00 di mercoledì 12 agosto, nell'andata degli ottavi di finale di CONMEBOL Sudamericana 2026. La sfida si giocherà allo stadio Tomás Adolfo Ducó, casa dell'Huracán, scelto temporaneamente dal Boca mentre proseguono i lavori alla Bombonera.

CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS di Boca Juniors-Deportivo Recoleta SU BET365

Segui il match su VINCITU e non perderti neanche un minuto

Dove vedere Boca Juniors-Deportivo Recoleta: in diretta TV e streaming gratis

La sfida sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Bet365 per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto BET365 attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al tuo conto BET365

Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

Cerca Boca Juniors-Deportivo Recoleta sul palinsesto BET365

Come arrivano le due squadre alla partita

Il Boca Juniors arriva all'appuntamento europeo dopo il pareggio per 1-1 contro il Vélez Sarsfield nell'ultima giornata del campionato argentino. Gli Xeneize dovranno inoltre fare a meno del consueto fattore campo della Bombonera, disputando questa sfida al Parque Patricios.

Il Deportivo Recoleta si presenta agli ottavi dopo un ottimo percorso nella fase a gironi. La formazione paraguaiana ha infatti chiuso il proprio raggruppamento al primo posto, conquistando così l'accesso diretto alla fase a eliminazione diretta senza dover affrontare gli spareggi.

Le probabili formazioni di Boca Juniors-Deportivo Recoleta

Il Boca Juniors dovrebbe schierarsi con un 4-3-3, affidandosi a Paredes e Ascacíbar in mezzo al campo e al tridente composto da Flores, Merentiel e Villa. Il Deportivo Recoleta dovrebbe rispondere con un assetto più prudente, con Cañete, Franco e Báez a comporre il centrocampo e la coppia Charpentier-Wlk in avanti.

Boca Juniors (4-3-3): Montero; Lozano, Di Lollo, Ayrton Costa, Blanco; Ascacíbar, Paredes, Delgado; Flores, Merentiel, Villa.

Deportivo Recoleta: Marsengo; Monzón, Marotta, Núñez, Espínola; Cañete, Franco, Báez, Ríos; Charpentier, Wlk.

E allora che aspetti? Guarda ora Boca Juniors-Deportivo Recoleta in diretta streaming gratis su BET365

Non perdere la sfida, seguila su VINCITU