La Copa Sudamericana entra nel vivo con la sfida tra Boca Juniors e Sao Paulo, valida per l'andata dei quarti di finale della competizione. Gli argentini, testa di serie numero 21, potranno contare sul fattore campo per affrontare il Sao Paulo, quinta testa di serie, in una doppia sfida che mette in palio un posto in semifinale. Il primo appuntamento è in programma all'Estadio Alberto J. Armando di Buenos Aires. La vincente del confronto affronterà in semifinale una tra Santa Fe e Vasco da Gama. VEDI BOCA JUNIORS-SAO PAULO IN DIRETTA STREAMING SU BET365

l Boca Juniors è arrivato in Copa Sudamericana dopo aver chiuso al terzo posto il Gruppo D di Copa Libertadores. Nel percorso successivo ha eliminato l'O'Higgins ai calci di rigore e poi il Recoleta, superato con un netto 7-1 complessivo. Il Sao Paulo, invece, ha superato la fase a gironi da primo classificato e agli ottavi ha eliminato il Bolivar con un 4-2 complessivo. La squadra brasiliana ha battuto 2-0 il proprio avversario nell'ultimo turno di campionato, centrando la terza vittoria nelle ultime quattro partite. Prima del calcio d’inizio è possibile seguire il match anche attraverso altri palinsesti sportivi: GOLDBET PUOI CONTROLLARE LE PARTITE DISPONIBILI IN DIRETTA, su LOTTOMATICA PUOI CONSULTARE IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI LIVE, mentre VINCITÙ PERMETTE DI VERIFICARE LA DISPONIBILITÀ DELLO STREAMING DI BOCA JUNIORS-SAO PAULO. Tre alternative da controllare prima del fischio d’inizio per scegliere la piattaforma più adatta.

Dove vedere Boca Juniors-Sao Paulo in diretta TV e streaming

Boca Juniors-Sao Paulo non sarà trasmessa in diretta TV italiana, con il calcio d'inizio previsto per martedì 8 settembre alle ore 21:00. Per la Copa Sudamericana non è infatti prevista una diretta televisiva italiana. Prima del calcio d'inizio è comunque consigliabile verificare il palinsesto aggiornato e le eventuali modalità di visione disponibili.

Un'ulteriore possibilità è rappresentata da Bet365: dopo aver effettuato l'accesso, sarà sufficiente entrare nella sezione dedicata al calcio, selezionare la Copa Sudamericana e cercare Boca Juniors-Sao Paulo tra gli eventi disponibili nel palinsesto live. La disponibilità degli eventi e le modalità di accesso possono essere aggiornate dagli operatori. È quindi opportuno verificare sempre il palinsesto in prossimità dell'inizio della partita.

Come accedere allo streaming di Boca Juniors-Sao Paulo

Per cercare Boca Juniors-Sao Paulo nel palinsesto live è necessario:

scegliere l'operatore; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; aprire la sezione dedicata agli eventi live; selezionare il calcio e la Copa Sudamericana; cercare Boca Juniors-Sao Paulo tra le partite di martedì 8 settembre; verificare le condizioni richieste per accedere alla diretta.

Le modalità possono cambiare in base all'operatore e allo stato dell'account. Prima del calcio d'inizio è quindi consigliabile controllare termini, condizioni e disponibilità dello streaming direttamente sulla piattaforma scelta.

Boca Juniors-Sao Paulo: data, orario e informazioni sulla partita

La sfida si giocherà martedì 8 settembre all'Estadio Alberto J. Armando di Buenos Aires, lo stadio del Boca Juniors. Il calcio d'inizio è fissato alle ore 21:00. Non è prevista una diretta TV italiana della partita.

Partita: Boca Juniors-Sao Paulo

Competizione: Copa Sudamericana, quarti di finale

Copa Sudamericana, quarti di finale Data: martedì 8 settembre

martedì 8 settembre Orario: 21:00

21:00 Stadio: Estadio Alberto J. Armando, Buenos Aires

Estadio Alberto J. Armando, Buenos Aires Diretta TV: non ci sarà in Italia

non ci sarà in Italia Streaming verificato: Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitù

Qui Boca Juniors

Il Boca Juniors arriva ai quarti di finale dopo il trasferimento dalla Copa Libertadores, dove aveva chiuso al terzo posto nel Gruppo D. La squadra argentina ha poi eliminato l'O'Higgins ai rigori e il Recoleta con un largo 7-1 complessivo. Il recente rendimento in trasferta non è stato particolarmente brillante, ma tra le mura amiche il Boca ha trovato continuità: cinque vittorie nelle ultime sei partite interne, con due successi ottenuti proprio in Copa Sudamericana.

Qui Sao Paulo

Il Sao Paulo ha invece dominato il proprio girone di Copa Sudamericana, chiudendo al primo posto, prima di superare il Bolivar agli ottavi con un 4-2 complessivo. La formazione brasiliana è reduce da una vittoria per 2-0 in campionato, la terza nelle ultime quattro gare. In questa competizione, però, sono arrivati quattro pareggi nelle ultime sei partite, mentre il rendimento esterno resta negativo: sei sconfitte nelle ultime otto trasferte, accompagnate da due pareggi.

La chiave tattica della partita

La sfida potrebbe essere caratterizzata da grande equilibrio, soprattutto considerando il rendimento interno del Boca e le difficoltà del Sao Paulo lontano dal proprio stadio. I padroni di casa proveranno a sfruttare il sostegno del pubblico e a imporre un ritmo intenso, cercando di costruire un vantaggio in vista del ritorno. Il Sao Paulo, invece, potrebbe puntare su compattezza e ripartenze, cercando di contenere la pressione argentina e sfruttare gli spazi lasciati dagli avversari. La gestione dei novanta minuti sarà fondamentale per entrambe le squadre, considerando che il confronto si svilupperà su due partite.

Probabili formazioni di Boca Juniors-Sao Paulo

BOCA JUNIORS (4-2-3-1): Montero; Gorosito, Figal, Pellegrino, Satas; Domenech, Belmonte; Zenon, Velasco, Flores; Valencia.

SAO PAULO (3-4-2-1): Rafael; Arboleda, Duarte, Sabino; Abelha, Marcos Antonio, Wendell, Ramon; Artur, Santana; Luciano.