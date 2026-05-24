Domenica 24 maggio alle ore 16:00, l’Aspmyra Stadion ospiterà la sfida tra FK Bodo Glimt e SK Brann, una gara che, analizzata con approccio quasi clinico, mette di fronte due squadre con stati di forma e caratteristiche molto differenti. Da una parte un Bodo/Glimt offensivamente devastante e capace di mantenere ritmi altissimi; dall’altra un Brann più discontinuo, ma dotato di qualità tecniche sufficienti per creare problemi se lasciato giocare. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI BODO GLIMT-BRANN CLICCA SU BET365.

IL MATCH TRA BODO GLIMT-BRANN SARA' VISIBILE ANCHE SU VINCITU', CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA DELLA GARA

Dove guardare Bodo Glimt-Brann in diretta TV e in streaming LIVE

Il momento delle due squadre

Gli utenti registrati suavranno la possibilità di seguire la garain. Dopo aver creato l’account l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Il “quadro diagnostico” del Bodo/Glimt racconta di una squadra che produce enormi quantità di gioco offensivo. I numeri parlano chiaro: possesso palla dominante, alto volume di occasioni create e una media realizzativa tra le migliori del campionato. Nell’ultimo turno è arrivata una netta vittoria per 4-1 sul campo dello Start, partita in cui la squadra ha controllato il gioco con percentuali di possesso impressionanti. La sensazione è quella di una formazione che, quando accelera, riesce quasi sempre a mettere sotto pressione l’avversario.

Il Brann arriva invece da una sconfitta contro l’Aalesund e continua a mostrare alternanza nei risultati. La squadra mantiene spesso il controllo del pallone, ma concede troppo in fase difensiva e fatica a reggere l’intensità contro avversari aggressivi. Servirà quindi una prestazione molto attenta dal punto di vista tattico per evitare di concedere spazi al tridente offensivo del Bodo/Glimt.

Probabili formazioni di Bodo Glimt-Brann

Il Bodo Glimt dovrebbe scendere in campo con il consueto 4-3-3. Davanti a Haikin agiranno Sjovold, Bjoertuft, Gundersen e Maeaettae. In mezzo al campo spazio a Brunstad Fet, Patrick Berg e Auklend, mentre il tridente offensivo sarà composto da Blomberg, Helmersen e Hauge.

Il Brann dovrebbe invece rispondere con un 4-3-3 più equilibrato. Nilsen sarà il portiere, con Hellan, Diop, Dragsnes e Soltvedt in difesa. In mediana spazio a Ingason, Eriksen e Wassberg, mentre davanti agiranno Mathisen, Holm e Thorsteinsson.

Bodo/Glimt (4-3-3): Haikin; Sjovold, Bjoertuft, Gundersen, Maeaettae; Brunstad Fet, Patrick Berg, Auklend; Blomberg, Helmersen, Hauge.

Brann (4-3-3): Nilsen; Hellan, Diop, Dragsnes, Soltvedt; Ingason, Eriksen, Wassberg; Mathisen, Holm, Thorsteinsson.

IL MATCH TRA BODO GLIMT-BRANN SARA' VISIBILE ANCHE SU VINCITU', CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA DELLA GARA