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La Champions League 2026/27 prosegue con il terzo turno preliminare, che propone la gara di ritorno tra Bodø/Glimt-USG (Union Saint-Gilloise), in programma martedì 11 agosto alle ore 18:00. Il doppio confronto riparte dal pareggio spettacolare per 3-3 maturato nella gara d'andata in Belgio, lasciando completamente aperto il discorso qualificazione.
Le due squadre si giocano l'accesso al turno successivo delle qualificazioni alla massima competizione europea in una sfida che promette ancora spettacolo. Il Bodø/Glimt potrà contare sul fattore campo e sull'atmosfera dell'Aspmyra Stadion, mentre l'USG proverà a ripetere la prestazione offensiva mostrata nella prima sfida per conquistare il passaggio del turno.
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Il Bodø/Glimt vuole sfruttare il fattore campoIl Bodø/Glimt arriva alla gara di ritorno con grande fiducia dopo il pareggio per 3-3 dell'andata. La formazione norvegese ha dimostrato grande capacità offensiva e ora vuole sfruttare il sostegno dei propri tifosi per conquistare la qualificazione.
Davanti al proprio pubblico, il club scandinavo proverà a imporre il proprio ritmo e a sfruttare la velocità del reparto offensivo per mettere in difficoltà l'Union Saint-Gilloise.
L'USG cerca un'altra impresa europeaL'Union Saint-Gilloise si presenta in Norvegia forte della prestazione dell'andata, nella quale è riuscita a segnare tre reti contro un avversario molto organizzato. La squadra belga sa però che servirà una gara ancora più attenta per superare un campo complicato.
Gli ospiti proveranno a mantenere equilibrio tra fase difensiva e capacità di colpire in avanti, consapevoli che anche un pareggio con molti gol potrebbe non essere sufficiente.
Il momento della sfidaLa sfida tra Bodø/Glimt e USG è una delle più spettacolari del terzo turno preliminare di Champions League. Il 3-3 dell'andata ha confermato il grande potenziale offensivo di entrambe le squadre e lascia ogni scenario possibile in vista del ritorno.
Il Bodø/Glimt parte con il vantaggio di giocare in casa, ma l'Union Saint-Gilloise ha già dimostrato di poter mettere in difficoltà i norvegesi e proverà a conquistare una qualificazione storica.
Le probabili formazioni di Bodø/Glimt-USGLe formazioni ufficiali verranno comunicate nelle ore precedenti al calcio d’inizio. Entrambi gli allenatori dovrebbero affidarsi ai migliori giocatori a disposizione per la gara di ritorno del terzo turno preliminare di Champions League.
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