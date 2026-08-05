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La Conference League 2026/27 prosegue con il terzo turno preliminare, che propone la sfida d’andata tra Bohemian FC-Midtjylland, in programma giovedì 6 agosto alle ore 20:45. Le due squadre si affrontano nel primo capitolo di un doppio confronto fondamentale per conquistare l’accesso al turno successivo della competizione europea.
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Il Bohemian FC cerca l'impresa davanti ai propri tifosiIl Bohemian FC affronta la gara d’andata del terzo turno preliminare davanti al proprio pubblico con l’obiettivo di giocarsi le proprie possibilità contro un avversario di grande livello.
La formazione irlandese proverà a sfruttare il fattore campo e l’entusiasmo della sfida europea, puntando su organizzazione tattica e compattezza per limitare il potenziale offensivo del Midtjylland.
Il Midtjylland vuole mettere subito in discesa la qualificazioneIl Midtjylland arriva all’appuntamento europeo con l’ambizione di superare il turno e continuare il proprio percorso internazionale. La squadra danese parte con maggiore esperienza e qualità della rosa, elementi che potrebbero risultare decisivi nell’arco dei 180 minuti.
In trasferta il Midtjylland cercherà di imporre il proprio ritmo e ottenere un risultato positivo che permetta di affrontare il ritorno con maggiore tranquillità.
Il momento della sfidaLa sfida tra Bohemian FC e Midtjylland mette di fronte due realtà con storie e dimensioni differenti, ma entrambe motivate dalla possibilità di proseguire l’avventura in Conference League.
Il Bohemian FC proverà a trasformare il fattore campo in un vantaggio, mentre il Midtjylland punta a far valere il proprio maggiore livello internazionale per indirizzare il confronto già dalla gara d’andata.
Le probabili formazioni di Bohemian FC-MidtjyllandLe formazioni ufficiali verranno comunicate nelle ore precedenti al calcio d’inizio. Entrambi gli allenatori dovrebbero affidarsi ai migliori giocatori a disposizione per la gara d’andata del terzo turno preliminare di Conference League.
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