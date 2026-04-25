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La sfida di Lega A Basket tra Bologna e Trieste si gioca domenica 26 aprile alle ore 18:30. Un confronto importante tra due squadre che vogliono chiudere al meglio la stagione, con Bologna che parte con i favori del pronostico ma Trieste pronta a giocarsi le proprie carte con intensità. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Il momento delle due squadre

La

punta su qualità, esperienza e profondità del roster per controllare la partita e imporre il proprio ritmo.

Trieste, invece, cercherà di restare competitiva attraverso intensità e organizzazione, provando a sfruttare ogni occasione utile per restare agganciata al match.

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