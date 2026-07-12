Inghilterra, è qui la festa: semifinale e lo stadio canta Wonderwall

La sfida di tennis tra Anna Bondar e Sara Sorribes Tormo è valida per i sedicesimi di finale del WTA 250 di Iași, in Romania, e si gioca lunedì 13 luglio alle ore 10:00. Un confronto tra due giocatrici molto esperte sulla terra battuta, superficie che esalta le loro qualità di regolarità e costruzione del punto. Il torneo rumeno, disputato sulla terra rossa outdoor, rappresenta uno degli appuntamenti più importanti della stagione estiva sul circuito WTA. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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La Bondar proverà a sfruttare la conoscenza della superficie e la sua aggressività da fondo campo, mentre la Sorribes Tormo punterà sulla sua proverbiale solidità difensiva e sulla capacità di trasformare ogni scambio in una battaglia fisica.

Anna Bondar: caratteristiche e carriera

Anna Bondar, nata nel 1997 in Ungheria, è una delle migliori tenniste ungheresi del circuito WTA. Nel corso della carriera ha costruito gran parte dei suoi risultati sulla terra battuta, conquistando diversi titoli nel circuito ITF e ottenendo vittorie importanti anche nei tornei WTA.

Il suo tennis si basa su grande intensità da fondo campo, buona pesantezza dei colpi e capacità di sostenere scambi lunghi. È una giocatrice che ama comandare il ritmo con il diritto e sfruttare la maggiore durata degli scambi tipica della terra rossa.

Sara Sorribes Tormo: caratteristiche e carriera

Sara Sorribes Tormo, nata nel 1996 in Spagna, è una delle giocatrici più riconoscibili del circuito WTA per il suo stile estremamente combattivo. Nel corso della carriera ha conquistato titoli WTA e raggiunto importanti risultati nei tornei internazionali, arrivando anche a giocare quarti di finale nei grandi appuntamenti.

La spagnola basa il proprio gioco sulla straordinaria capacità difensiva, sulla resistenza fisica e sulla precisione negli scambi. Raramente cerca il punto immediato, preferendo costruire la partita attraverso continuità e intelligenza tattica.

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Il momento delle due tenniste

Bondar arriva a Iași con l'obiettivo di sfruttare un torneo sulla sua superficie preferita per ritrovare continuità e provare a spingersi avanti nel tabellone.

Sorribes Tormo, invece, rappresenta sempre un'avversaria complicata da affrontare: la sua capacità di non concedere punti facili può mettere in difficoltà anche giocatrici più potenti.

Pronostico

Il WTA 250 di Iași potrebbe regalare una partita molto equilibrata, perché entrambe le giocatrici trovano nella terra battuta il contesto ideale per esprimere il proprio tennis. Bondar ha maggiore propensione offensiva e può cercare di comandare gli scambi, ma Sorribes Tormo possiede un'esperienza superiore nei match lunghi e una capacità mentale che spesso le permette di ribaltare situazioni complicate. In un torneo come Iași, dove la gestione della fatica e della pazienza diventa fondamentale, la spagnola può avere un piccolo vantaggio. Il pronostico è leggermente dalla parte di Sorribes Tormo, favorita in una sfida che potrebbe però andare fino al terzo set e decidersi sui dettagli.

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