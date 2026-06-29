La sfida di tennis tra Benjamin Bonzi e Gabriel Diallo è valida per i sessantaquattresimi di finale di Wimbledon e si gioca martedì 30 giugno alle ore 13:40. Un match molto interessante tra due giocatori che amano le superfici rapide e che proveranno a conquistare un posto al secondo turno dello Slam londinese

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Bonzi arriva a questo appuntamento con l’obiettivo di sfruttare la propria esperienza sul circuito maggiore e il buon feeling con l’erba. Il francese è un giocatore molto ordinato, dotato di un tennis solido e di una buona capacità di gestire i momenti delicati della partita.

Diallo, invece, è uno dei nomi emergenti del tennis canadese. Il suo gioco si basa su un servizio molto efficace e su una grande aggressività da fondo campo, caratteristiche che possono renderlo particolarmente pericoloso sui prati di Wimbledon.

Dove vedere Bonzi-Diallo in diretta TV e streaming LIVE

Per quanto riguarda Bonzi-Diallo, la partita sarà trasmessa in diretta TV su Sky e in streaming ufficiale sempre su Sky. Gli utenti potranno seguire il match da smartphone, tablet, computer o smart TV, accedendo alla piattaforma indicata dal broadcaster titolare dei diritti.

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Il momento dei due tennisti

Bonzi proverà a sfruttare la sua solidità e la capacità di variare il ritmo degli scambi per mettere in difficoltà l’avversario.

Diallo cercherà invece di imporre la propria potenza e di ottenere molti punti rapidi con il servizio e il diritto.

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