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La Conference League 2026/27 prosegue con il terzo turno preliminare, che propone la sfida d’andata tra Borac-Vitebsk, in programma giovedì 6 agosto alle ore 20:30. Le due squadre si affrontano nel primo dei due incontri che stabiliranno quale formazione accederà al turno successivo della competizione europea.
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Il Borac vuole partire con il piede giustoIl Borac Banja Luka affronta la gara d’andata davanti ai propri tifosi con l’obiettivo di costruire un vantaggio importante in vista del ritorno. La formazione bosniaca vuole sfruttare il fattore campo e l’esperienza maturata nelle competizioni europee per mettere pressione al Vitebsk.
I padroni di casa punteranno su intensità e organizzazione, cercando di controllare la partita e concedere il meno possibile agli avversari.
Il Vitebsk cerca un risultato positivo in trasfertaIl Vitebsk arriva alla sfida europea con la volontà di ottenere un risultato utile lontano dalle mura amiche. La squadra bielorussa sa che una buona prestazione nella gara d’andata potrebbe essere determinante in vista del secondo confronto.
Gli ospiti proveranno a mantenere equilibrio e compattezza, cercando di contenere le iniziative del Borac e sfruttare eventuali spazi lasciati dalla formazione di casa.
Il momento della sfidaLa gara tra Borac e Vitebsk rappresenta un confronto interessante tra due squadre che vogliono continuare il proprio cammino europeo. Nei preliminari di Conference League la gestione del doppio confronto è fondamentale e ogni episodio può cambiare l’andamento della qualificazione.
Il Borac punta a sfruttare il sostegno del proprio pubblico per ottenere un risultato favorevole, mentre il Vitebsk proverà a rimandare ogni discorso qualificazione alla gara di ritorno.
Le probabili formazioni di Borac-VitebskLe formazioni ufficiali verranno comunicate nelle ore precedenti al calcio d’inizio. Entrambi gli allenatori dovrebbero affidarsi ai migliori giocatori a disposizione per la gara d’andata del terzo turno preliminare di Conference League.
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