La sfida di tennis tra Nuno Borges e Térence Atmane è valida per i sedicesimi di finale dell’ATP 250 in Olanda e si gioca lunedì 8 giugno alle ore 10:00. Un match interessante tra due giocatori pronti a contendersi l’accesso agli ottavi in un torneo che spesso regala equilibrio e sorprese. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Il Borges arriva a questo appuntamento con grande solidità e una buona esperienza nel circuito ATP. Il portoghese proverà a imporre il proprio gioco fatto di continuità da fondo campo e gestione degli scambi.

Il Atmane, invece, è un giocatore in crescita che punta su aggressività e ritmo. Il francese cercherà di alzare l’intensità del match per mettere in difficoltà l’avversario e provare a sorprendere.

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Il momento dei due tennisti

Borges cercherà di imporre solidità e continuità negli scambi.

Atmane proverà invece a giocare con aggressività e ritmo, cercando di prendere in mano l’incontro.

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