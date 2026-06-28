La sfida di tennis tra Nuno Borges e Tristan Boyer è valida per i sessantaquattresimi di finale di Wimbledon e si gioca lunedì 29 giugno alle ore 13:40. Un match interessante tra due giocatori che proveranno a sfruttare le proprie qualità sulle superfici rapide per conquistare un posto al secondo turno dello Slam londinese.

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Borges arriva a questo appuntamento con maggiore esperienza a livello ATP e con la voglia di confermare i progressi mostrati nelle ultime stagioni. Il portoghese è un giocatore molto completo, capace di alternare solidità da fondo campo e buone soluzioni offensive, qualità che possono fare la differenza anche sull’erba.

Boyer, invece, è uno dei giovani americani più interessanti del circuito. Dotato di un tennis aggressivo e di un servizio efficace, proverà a sfruttare le sue caratteristiche per mettere pressione all’avversario fin dalle prime battute.

Dove vedere Borges-Boyer in diretta TV e streaming LIVE

Per quanto riguarda Borges-Boyer, la partita sarà trasmessa in diretta TV su Sky e in streaming ufficiale sempre su Sky. Gli utenti potranno seguire il match da smartphone, tablet, computer o smart TV, accedendo alla piattaforma indicata dal broadcaster titolare dei diritti.

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Il momento dei due tennisti

Borges proverà a sfruttare la sua maggiore esperienza e la capacità di gestire bene gli scambi per prendere il controllo del match.

Boyer cercherà invece di imporre un ritmo elevato e di sfruttare il proprio tennis offensivo per sorprendere il portoghese.

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