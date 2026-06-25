La semifinale del torneo di Maiorca mette di fronte Nuno Borges ed Ethan Quinn, due giocatori che hanno saputo sfruttare al meglio il torneo sull'erba spagnola conquistando un posto tra i migliori quattro della competizione. In palio c'è l'accesso alla finale, in una sfida che si preannuncia equilibrata e ricca di spunti tecnici.

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Il momento dei due tennisti

Il portoghese Nuno Borges arriva all'appuntamento con i favori del pronostico. Oltre a occupare una posizione migliore nel ranking ATP, dove precede Quinn di dieci posizioni, Borges ha confermato nelle ultime settimane di attraversare un ottimo momento di forma, mostrando grande continuità anche su una superficie tradizionalmente molto insidiosa come l'erba.

Dall'altra parte della rete ci sarà Ethan Quinn, protagonista di un percorso convincente nel torneo maiorchino. Il tennista statunitense ha dimostrato solidità e personalità durante tutta la settimana, guadagnandosi con merito la possibilità di giocarsi un posto in finale contro un avversario di maggiore esperienza.

Le prestazioni offerte da entrambi rendono questa semifinale particolarmente interessante. Borges proverà a sfruttare la maggiore esperienza maturata nel circuito ATP e la fiducia derivante dal ranking, mentre Quinn cercherà di confermare quanto di buono mostrato finora, affidandosi al proprio tennis aggressivo e alla freschezza atletica.

Un elemento che aggiunge ulteriore interesse al confronto riguarda i precedenti tra i due giocatori. Nuno Borges ed Ethan Quinn non si sono mai affrontati in carriera, motivo per cui questa semifinale rappresenterà il loro primo scontro diretto. L'assenza di confronti precedenti rende ancora più imprevedibile l'esito dell'incontro e lascia spazio a diverse possibili chiavi tattiche.

Sulla carta Borges parte leggermente favorito grazie alla sua migliore classifica mondiale e all'esperienza accumulata a questo livello, ma Quinn ha dimostrato nel corso del torneo di poter competere ad alti livelli anche sull'erba. Tutti gli ingredienti sembrano quindi essere presenti per assistere a una semifinale intensa e combattuta, con entrambi determinati a conquistare un posto nell'atto conclusivo del torneo di Maiorca.

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