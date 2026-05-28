Con l'avanzare del Roland Garros, il livello delle sfide cresce e ogni partita assume un peso sempre maggiore. Tra gli incontri più interessanti del terzo turno c'è quello che vedrà protagonisti Nuno Borges e Andrey Rublev, due giocatori con caratteristiche differenti ma accomunati dall'obiettivo di conquistare un posto nelle fasi più avanzate del torneo parigino.

CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI BORGES-RUBLEV SU BET365

VUOI SEGUIRE LA PARTITA? ACCEDI SU VINCITU E NON PERDERTI NEMMENO UN MINUTO

Dove vedere Borges-Rublev in diretta tv e streaming gratis

La sfida sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Bet365 per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto BET365 attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Bet365

Live Streaming

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al tuo conto BET365 oppure Vincitu

Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

Cerca sul palinsesto Borges-Rublev BET365 oppure Vincitu

Il momento dei due tennisti

Il confronto mette di fronte l'attuale numero 51 del ranking ATP e il numero 13 del mondo. Proprio la differenza in classifica contribuisce a spiegare perché Rublev venga considerato il favorito dagli esperti e dalle quote degli operatori, anche se la terra battuta potrebbe rendere il match più equilibrato di quanto suggeriscano i valori sulla carta.

Per il russo si tratta di un'occasione importante per confermare il proprio status di giocatore di vertice e proseguire il cammino in uno degli appuntamenti più prestigiosi della stagione. Borges, invece, proverà a sfruttare l'assenza di pressione per mettere in difficoltà un avversario più quotato e continuare a sorprendere.

Uno degli aspetti più significativi in vista della partita riguarda i precedenti tra i due. Rublev ha infatti sempre avuto la meglio negli scontri diretti disputati finora, imponendosi in tutte e quattro le occasioni in cui ha affrontato il tennista portoghese. Un dato che rafforza ulteriormente la sua candidatura al successo.

Va però sottolineato che il bilancio perfetto del russo non racconta completamente l'andamento delle sfide precedenti. In diversi casi Borges è riuscito a tenere testa al suo avversario e a creare momenti di difficoltà, dimostrando di possedere le qualità necessarie per competere a questo livello.

CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI BORGES-RUBLEV SU BET365

VUOI SEGUIRE LA PARTITA? ACCEDI SU VINCITU E NON PERDERTI NEMMENO UN MINUTO