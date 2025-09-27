derbyderbyderby streaming Borussia Monchengladbach-Eintracht: dove vedere la partita in diretta TV ed in streaming LIVE

Lo streaming live

Borussia Monchengladbach-Eintracht: dove vedere la partita in diretta TV ed in streaming LIVE

Borussia Monchengladbach-Eintracht: dove vedere la partita in diretta TV ed in streaming LIVE - immagine 1
Sfida equilibrata in Bundesliga tra due squadre con motivazioni opposte: una cerca la prima vittoria stagionale, l’altra vuole consolidare la propria posizione in classifica. Analisi di forma e protagonisti.
Stefano Sorce
Stefano Sorce

Sabato 27 settembre 2025 alle 15:30, il Borussia-Park di Monchengladbach ospiterà un incontro chiave della Bundesliga: Borussia Monchengladbach contro Eintracht Francoforte, valido per la quinta giornata di campionato. I padroni di casa cercano la prima vittoria stagionale sotto la guida del nuovo allenatore Eugen Polanski, dopo il pareggio nel turno precedente. L’Eintracht Francoforte di Dino Toppmoller, invece, arriva con il morale alto, forte di una buona produzione offensiva nelle prime quattro giornate. Con Bet365 puoi seguire Borussia Monchengladbach-Eintracht Francoforte GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare prosegui la lettura di questo articolo.

Dove vedere Borussia Monchengladbach-Eintracht in diretta TV e streaming live

—  

Vuoi vivere l’atmosfera della Bundesliga come se fossi sugli spalti? La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non solo a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un ricco pacchetto di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfetto per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Un’occasione unica per gustarti la grande sfida direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. Registrati ora su Bet365, attiva il tuo conto e guarda gratis Borussia Monchengladbach-Eintracht Francoforte in diretta live.

Borussia Monchengladbach-Eintracht: dove vedere la partita in diretta TV ed in streaming LIVE- immagine 2
FRANCOFORTE SUL MENO, GERMANIA - 18 SETTEMBRE: Ansgar Knauff dell’Eintracht Francoforte esulta dopo aver segnato il quinto gol della sua squadra durante la partita della fase a gironi di UEFA Champions League 2025/26 tra Eintracht Francoforte e Galatasaray A.S. allo stadio di Francoforte sul Meno, Germania. (Foto di Alex Grimm/Getty Images)

Stato di forma delle squadre

—  

I Fohlen hanno pareggiato nell’ultimo turno alla prima di Polanski in panchina. La squadra cerca continuità e la prima vittoria stagionale. Problemi di formazione per infortuni: Franck Honorat (adduttori) e Giovanni Reyna (coscia) sono in dubbio, mentre Machino rientra. La squadra ha segnato solo 1 gol in 4 giornate, subendone 6, ed è penultima con 2 punti.

Gli Adler hanno vinto due delle prime quattro gare, segnando 11 gol e subendone 9, attestandosi al sesto posto. Assenti Kristensen e il lungodegente Ngankam. La squadra mostra solidità offensiva, con Burkardt come riferimento in attacco, supportato da giocatori chiave come Chaibi e Doan.

Le probabili formazioni di Borussia Monchengladbach-Eintracht

—  

Borussia Monchengladbach (4-2-3-1): Nicolas; Diks, Elvedi, Chiarodia, Scally; Reitz, Engelhardt; Ullrich, Stoeger, Castrop; Machino. Allenatore: Polanski.

Eintracht (4-2-3-1): Santos; Amenda, Koch, Theate, Knauff; Skhiri, Chaibi; Brown, Doan, Uzun; Burkardt. Allenatore: Toppmoller.

Leggi anche
Arezzo-Carpi: streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis
Liga, Atletico Madrid-Real Madrid: diretta tv e streaming LIVE del match

© RIPRODUZIONE RISERVATA