Sfida equilibrata in Bundesliga tra due squadre con motivazioni opposte: una cerca la prima vittoria stagionale, l’altra vuole consolidare la propria posizione in classifica. Analisi di forma e protagonisti.

Stefano Sorce 27 settembre 2025 (modifica il 27 settembre 2025 | 00:43)

Sabato 27 settembre 2025 alle 15:30, il Borussia-Park di Monchengladbach ospiterà un incontro chiave della Bundesliga: Borussia Monchengladbach contro Eintracht Francoforte, valido per la quinta giornata di campionato. I padroni di casa cercano la prima vittoria stagionale sotto la guida del nuovo allenatore Eugen Polanski, dopo il pareggio nel turno precedente. L'Eintracht Francoforte di Dino Toppmoller, invece, arriva con il morale alto, forte di una buona produzione offensiva nelle prime quattro giornate.

Stato di forma delle squadre — I Fohlen hanno pareggiato nell’ultimo turno alla prima di Polanski in panchina. La squadra cerca continuità e la prima vittoria stagionale. Problemi di formazione per infortuni: Franck Honorat (adduttori) e Giovanni Reyna (coscia) sono in dubbio, mentre Machino rientra. La squadra ha segnato solo 1 gol in 4 giornate, subendone 6, ed è penultima con 2 punti.

Gli Adler hanno vinto due delle prime quattro gare, segnando 11 gol e subendone 9, attestandosi al sesto posto. Assenti Kristensen e il lungodegente Ngankam. La squadra mostra solidità offensiva, con Burkardt come riferimento in attacco, supportato da giocatori chiave come Chaibi e Doan.

Le probabili formazioni di Borussia Monchengladbach-Eintracht — Borussia Monchengladbach (4-2-3-1): Nicolas; Diks, Elvedi, Chiarodia, Scally; Reitz, Engelhardt; Ullrich, Stoeger, Castrop; Machino. Allenatore: Polanski.

Eintracht (4-2-3-1): Santos; Amenda, Koch, Theate, Knauff; Skhiri, Chaibi; Brown, Doan, Uzun; Burkardt. Allenatore: Toppmoller.