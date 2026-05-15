La Bundesliga propone la sfida tra Borussia Mönchengladbach-Hoffenheim, in programma sabato 16 maggio alle ore 15:30. I padroni di casa sono undicesimi a 35 punti e vogliono chiudere il campionato con un risultato positivo, mentre l’Hoffenheim, quinto a 61 punti, punta a consolidare la propria posizione nelle zone europee. PER VEDERE LE PARTITE E TUTTO IL GRANDE CALCIO TEDESCO IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

PER GUARDARE IL CALCIO E GLI ALTRI SPORT PUOI ANCHE CLICCARE QUI PER SFRUTTARE I VANTAGGI DI VINCITU

Dove vedere Borussia Mönchengladbach-Hoffenheim in diretta TV e streaming LIVE

La partita è disponibile in diretta streaming su

. Con un conto attivo oppure effettuando una scommessa, è possibile accedere alla visione live senza costi aggiuntivi e seguire statistiche aggiornate in tempo reale durante l’incontro.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di BET365

Live Streaming

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di VINCITU

Tutto il calcio in streaming

Per seguire lo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere a BET365

Mantenere il conto attivo oppure effettuare una scommessa

Cercare Borussia Mönchengladbach-Hoffenheim nel palinsesto Live

Il momento delle due squadre

Il

, guidato da Eugen Polanski, si presenta con un 4-4-2 equilibrato, che punta su solidità e ripartenze rapide. Tabakovic sarà il riferimento offensivo, supportato dalla qualità di Honorat e Neuhaus.

L’Hoffenheim, allenato da Christian Ilzer, risponde con lo stesso modulo ma con maggiore intensità e organizzazione offensiva. Asllani e Lemperle guideranno l’attacco, mentre Promel e Burger garantiranno equilibrio a centrocampo.

Le probabili formazioni di Borussia Mönchengladbach-Hoffenheim

Ci si attende una partita aperta e combattuta, con l’Hoffenheim leggermente favorito per qualità e obiettivi stagionali. Il Gladbach proverà a sfruttare il fattore campo per chiudere bene il campionato.

Borussia Mönchengladbach (4-4-2): Nicolas, Scally, Elvedi, Diks, Netz, Castrop, Reitz, Engelhardt, Neuhaus, Honorat, Tabakovic. Allenatore: Eugen Polanski

Hoffenheim (4-4-2): Baumann, Bernardo, Hajdari, Hranac, Coufal, Burger, Avdullahu, Prass, Promel, Lemperle, Asllani. Allenatore: Christian Ilzer

CLICCA QUI PER GUARDARE LA BUNDESLIGA IN DIRETTA LIVE ED ACCEDERE ALLO STREAMING TV GRATIS CON BET365

OPPURE FAI CLICK QUI PER VEDERE IL CALCIO E LO SPORT IN STREAMING GRATIS CON VINCITU