Borussia Monchengladbach-Mainz si gioca sabato 19 settembre alle ore 15:30 al Borussia-Park, sfida valida per la quarta giornata di Bundesliga 2026/27. Il Borussia Mönchengladbach arriva all'appuntamento ancora fermo a 0 punti dopo tre sconfitte consecutive, mentre il Mainz ha raccolto 4 punti nelle prime tre giornate. Per i padroni di casa sarà inoltre la prima partita dopo il cambio in panchina.VEDI BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH-MAINZ IN DIRETTA STREAMING SU BET365

La formazione di Jan-Moritz Lichte, promosso ad interim dopo l'esonero di Eugen Polanski, cerca una reazione immediata dopo il pesante 5-0 incassato a Friburgo. Il Mainz di Urs Fischer arriva invece dalla sconfitta interna per 3-1 contro l'Eintracht Francoforte, ma aveva iniziato il campionato con il pareggio contro il Paderborn e il largo 5-0 sul campo dell'Amburgo. Goldbet trovi le partite disponibili in diretta, suLottomatica puoi consultare il programma del calcio live, mentreVincitù permette di accedere allo streaming di Borussia Mönchengladbach-Mainz**.

Dove vedere Borussia Monchengladbach-Mainz in diretta TV e streaming

La partita

sarà trasmessa in Italia da

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. La programmazione Sky colloca l'incontro alle 15:30 di sabato 19 settembre, all'interno del pomeriggio dedicato alla Bundesliga.

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Borussia Monchengladbach-Mainz: data, orario e informazioni sulla partita

Partita: Borussia Monchengladbach-Mainz

Competizione: Bundesliga, quarta giornata

Data: sabato 19 settembre 2026

Orario: 15:30

Stadio: Borussia-Park, Monchengladbach

Diretta TV: Sky Sport

Streaming: NOW

Streaming verificato: Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitù

Il momento del Borussia Monchengladbach

Il

è ultimo in classifica con 0 punti e ha perso tutte le prime tre gare di campionato. L'avvio è stato segnato dal 3-0 subito sul campo del Lipsia, seguito dal 4-3 interno contro il neopromosso Elversberg e dal pesantissimo 5-0 incassato a Friburgo. Il bilancio complessivo parla di

, dato che evidenzia soprattutto le difficoltà difensive della squadra.

Dopo il ko di Friburgo la società ha deciso di interrompere il rapporto con Eugen Polanski, affidando temporaneamente la squadra al suo ex vice Jan-Moritz Lichte. Per il nuovo tecnico sarà dunque il debutto ufficiale sulla panchina del Borussia, in una partita nella quale dovrà fare a meno anche del capitano Tim Kleindienst, squalificato dopo l'espulsione rimediata nell'ultima giornata.

Il momento del Mainz

Il

ha 4 punti dopo tre giornate e presenta un rendimento molto più equilibrato. La squadra di

ha iniziato con lo 0-0 casalingo contro il Paderborn, prima di travolgere l'Amburgo per 5-0 alla seconda giornata. Nell'ultimo turno è arrivata la sconfitta per 3-1 contro l'Eintracht Francoforte, con Phillip Tietz autore dell'unica rete dei padroni di casa.

Il Mainz ha comunque già mostrato una buona produzione offensiva, con 6 gol realizzati in Bundesliga, quattro dei quali arrivati nella trasferta di Amburgo. Fischer dovrebbe confermare la struttura a tre difensori utilizzata nelle prime giornate, con Kaishu Sano, Nadiem Amiri e Jae-Sung Lee al centro del gioco e Sheraldo Becker come riferimento offensivo.

Le probabili formazioni di Borussia Monchengladbach-Mainz

Il

dovrebbe ripartire da un 4-2-3-1. In porta è atteso Moritz Nicolas, mentre la linea difensiva dovrebbe essere composta da Scally, Itakura, Diks e Ullrich. A centrocampo Sander e Stöger sono candidati a partire dal primo minuto, con Honorat, Hack e Bolin alle spalle di

, favorito per sostituire lo squalificato Kleindienst.

Il Mainz dovrebbe invece affidarsi a un 3-4-2-1, con Zentner tra i pali e Posch, Gruber e da Costa davanti al portiere. Caci e Mwene sono indicati sulle fasce, mentre Sano dovrebbe agire davanti alla difesa. Amiri e Lee potrebbero occupare le posizioni sulla trequarti, alle spalle della coppia offensiva formata da Becker e Tietz.

Borussia Monchengladbach (4-2-3-1): Nicolas; Scally, Itakura, Diks, Ullrich; Sander, Stöger; Honorat, Hack, Bolin; Lidberg. Allenatore: Jan-Moritz Lichte.

Mainz (3-4-2-1): Zentner; Posch, Gruber, da Costa; Caci, Sano, Mwene, Potulski; Amiri, Lee; Becker, Tietz. Allenatore: Urs Fischer.