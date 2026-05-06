Dove vedere Boston River-Millionarios in diretta tv e streaming gratis

La fase a gironi della Copa Sudamericana, l'Europa League del continente, entra nel vivo. Una delle sfide più interessanti della prossima giornata sarà quella che metterà di fronte gli uruguaiani del Boston River contro i colombiani Millionarios. Il match avrà il fischio d'inizio alle 00:00 italiane di venerdì 8 maggio. Per scoprire come seguire la partita continua a leggere l'articolo. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI BOSTON RIVER-MILLIONARIOS SU BET365

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Il momento delle due squadre

La partita di giovedì sarà la quarta per Millionarios e Boston River nel Gruppo C di Copa Sudamericana. Entrambe le squadre non stanno affrontando il Gruppo nel migliore dei modi: il Boston River infatti è ultimo con zero punti, quattro gol subiti e nessuna rete messa a segno. Più positiva la situazione della squadra colombiana, che ha quattro punti in classifica ed è alle calcagna dell'O'Higgins, a sei punti con due vittorie e una sconfitta. I Millionarios si presentano favoriti quindi alla partita, nonostante ci arrivino reduci da un pareggio contro Sao Paulo per il risultato di 0-0.

Le probabili formazioni di Boston River-Millionarios

Il Boston River si presenta alla partita con un dinamico 4-3-3, modulo per tentare di segnare il primo gol nella competizione alla luce delle diverse lacune nel reparto avanzato. La squadra di Fabian Bustos, invece, opta per un centrocampo folto e solo due riferimenti offensivi, che dovrebbero essere Leonardo Castro e Rodrigo Contreras.

Boston River (4-3-3): Bruno Antúnez; Juan Acosta, Mateo Rivero, Kevin Sotto, Jairo O'Neil; Agustín Amado, Federico Dafonte, Facundo Muñoa; Yaír González, Leandro Suhr, Francisco Bonfiglio. Allenatore: Ignacio Ithurralde.

Millonarios (4-4-2): Diego Novoa; Carlos Sarabia, Andrés Llinás, Jorge Arias, Sebastián Valencia; Sebastián del Castillo, Mateo García, Rodrigo Ureña, Mackalister Silva; Leonardo Castro, Rodrigo Contreras. Allenatore: Fabian Bustos.

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