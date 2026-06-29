La Serie B brasiliana propone la sfida tra Botafogo SP-CRB, in programma nella notte tra martedì 30 giugno e mercoledì 1 luglio alle ore 01:00 italiane. Un confronto particolarmente equilibrato tra due squadre appaiate in classifica: il Botafogo SP è quindicesimo con 16 punti, mentre il CRB ha anch'esso raccolto 16 punti e punta a dare una svolta alla propria stagione.

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Il momento delle due squadre

Il

occupa la quindicesima posizione e vuole sfruttare il fattore campo per allontanarsi dalla zona pericolosa della classifica. I padroni di casa hanno bisogno di continuità e vedono in questa partita un'opportunità importante per guadagnare terreno.

Il CRB, anch'esso fermo a quota 16 punti, arriva all'appuntamento con l'obiettivo di ottenere un risultato positivo in trasferta e migliorare la propria posizione in graduatoria. Gli ospiti hanno dimostrato di poter mettere in difficoltà qualsiasi avversario e cercheranno di sfruttare ogni occasione.

Le probabili formazioni di Botafogo SP-CRB

Le formazioni ufficiali verranno comunicate nelle ore immediatamente precedenti al calcio d'inizio. Considerato l'equilibrio in classifica, entrambe le squadre dovrebbero schierare i migliori elementi a disposizione per una sfida che potrebbe rivelarsi decisiva nella corsa alla salvezza.

Ci si attende una gara molto combattuta e dall'esito incerto, con entrambe le formazioni determinate a conquistare tre punti pesantissimi.

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