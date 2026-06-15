Katie Boulter è chiamata a confermare le ottime sensazioni mostrate nelle ultime settimane anche al WTA 250 di Nottingham. La tennista britannica arriva all'appuntamento forte del brillante percorso disputato al WTA 500 di Londra, dove è riuscita a spingersi fino alle semifinali, fermandosi soltanto contro quella che sarebbe poi diventata la campionessa del torneo. Un risultato che ha confermato il suo ottimo feeling con la stagione sull'erba e che le permette di presentarsi a Nottingham con grande fiducia.

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Il momento delle due tenniste

Al primo turno la attende un derby tutto britannico contro Harriet Dart, avversaria che sta attraversando un momento decisamente più complicato. Finora, infatti, Dart non è riuscita a lasciare il segno nei tornei disputati sull'erba, raccogliendo risultati inferiori alle aspettative e mostrando qualche difficoltà nel trovare continuità.

I precedenti tra le due giocatrici raccontano però una sfida spesso più equilibrata di quanto possa sembrare sulla carta. Boulter e Dart si sono affrontate cinque volte nel circuito professionistico e il bilancio sorride alla numero uno del confronto, avanti per 3 vittorie a 2. Un margine minimo che testimonia come le partite tra le due britanniche siano state quasi sempre combattute.

A rendere ancora più interessante la sfida ci sono gli ultimi due confronti diretti, entrambi risolti soltanto al terzo set dopo lunghe battaglie. Un dato che suggerisce prudenza nonostante il diverso stato di forma delle due tenniste.

Boulter parte sicuramente con i favori del pronostico grazie ai recenti risultati e alla maggiore fiducia accumulata nelle ultime settimane. Tuttavia, in un derby nazionale e contro un'avversaria che la conosce molto bene, non sono da escludere sorprese. La numero uno britannica cercherà di sfruttare il sostegno del pubblico di casa per iniziare nel migliore dei modi il suo cammino a Nottingham e confermare di essere una delle giocatrici più pericolose sull'erba in questa fase della stagione.

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