Il Real Madrid incontra i campioni del tennis tra sorrisi, abbracci e foto

La sfida di Playoff di EuroCup tra Bourg-en-Bresse e Beşiktaş si gioca martedì 28 aprile alle ore 19:30. Un confronto molto interessante tra due squadre che arrivano a questo appuntamento con ambizioni importanti e la volontà di conquistare un posto nella fase successiva. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Il momento delle due squadre

Il

arriva a questo appuntamento con l’obiettivo di sfruttare intensità e ritmo, soprattutto in casa, cercando di imporre la propria identità offensiva.

Il Beşiktaş, invece, punta su esperienza e fisicità, con una squadra abituata a partite ad alta tensione e capace di gestire bene i momenti decisivi.

Una gara che si preannuncia molto equilibrata, dove difesa, controllo dei possessi e lucidità nei finali potranno fare la differenza. Si tratta di un vero e proprio dentro o fuori che dirà molto su entrambe le compagini impegnate a confrontarsi.

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