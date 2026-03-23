Boyaca Chico-Tolima: dove vedere la Liga Dimayor in Streaming e in Tv

Boyaca Chico-Tolima: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Liga Dimayor su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Vincenzo Bellino Redattore 23 marzo 2026 (modifica il 24 marzo 2026 | 09:24)

Boyaca Chico-Tolima, una sfida tra due squadre che stanno disputando una stagione completamente diversa. I padroni di casa faticano a trovare continuità, gli ospiti provano a restare agganciati alla zona che conta davvero.

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Qui Boyaca Chico — Il Boyacá Chicó arriva all’appuntamento con numeri che spiegano bene il momento complicato: penultimo posto con appena 7 punti raccolti in 11 giornate, frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e ben 8 sconfitte. Anche il rendimento recente non lascia molto spazio all’ottimismo: nelle ultime cinque partite è arrivato un solo successo, il 2-1 contro Millonarios, mentre per il resto sono arrivate quattro sconfitte contro Fortaleza (2-1), Aguilas Doradas (0-1), Once Caldas (3-0) e Deportivo Pasto (2-0). In casa qualcosa in più si è visto, con 2 vittorie e 3 sconfitte, ma il dato resta fragile: 7 gol segnati e 4 subiti. Serve un cambio di passo concreto, non solo nelle prestazioni ma soprattutto nei risultati

Qui Tolima — Differente il percorso del Tolima, che si presenta con maggiore solidità e fiducia. La squadra è ottava in classifica a quota 19 punti, a pari merito con Bucaramanga e Junior Barranquilla, e arriva da una striscia positiva che ha dato nuova spinta: vittorie contro Atletico Nacional (1-0) e Fortaleza (2-0), intervallate dal pareggio per 1-1 sul campo dell’América. Numeri che raccontano una squadra più equilibrata e capace di gestire le partite. Anche lontano da casa il rendimento è stato tutto sommato stabile: 1 vittoria, 4 pareggi e 1 sconfitta, con 7 gol fatti e 6 subiti.

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