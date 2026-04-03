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Carmine Panarella 3 aprile - 08:40

Il Girone B di Serie C propone una sfida importante in chiave salvezza: Bra-Forlì, in programma sabato 4 aprile alle ore 17:30. Il Bra occupa la diciottesima posizione con 27 punti ed è chiamato a fare risultato per uscire dalla zona calda della classifica, mentre il Forlì, tredicesimo a quota 36 punti, cerca continuità per mantenere un margine di sicurezza e avvicinarsi alla parte sinistra. PER VEDERE LE PARTITE E TUTTO IL GRANDE CALCIO IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Il momento delle due squadre — Il Bra, allenato da Fabio Nisticò, si presenta con un 4-1-3-2 che punta su compattezza e densità nella zona centrale del campo. Sinani e Biase saranno i riferimenti offensivi, con il compito di sfruttare le occasioni create e provare a mettere in difficoltà la difesa avversaria. Con 27 punti, i padroni di casa hanno bisogno di un risultato positivo per rilanciarsi nella corsa salvezza.

Il Forlì, guidato da Alessandro Miramari, risponde con un 4-3-2-1 equilibrato. Franzolini e Farinelli agiranno alle spalle di Manuzzi, formando un reparto offensivo dinamico in grado di creare pericoli tra le linee. Con 36 punti, gli ospiti vogliono ottenere punti importanti per consolidare la propria posizione in classifica.

Le probabili formazioni di Bra-Forlì — Ci si aspetta una gara combattuta e intensa, con il Bra pronto a giocarsi il tutto per tutto per ottenere punti fondamentali davanti al proprio pubblico, cercando di mantenere equilibrio tra fase difensiva e offensiva. Il Forlì, invece, proverà a gestire il possesso e a sfruttare la qualità dei suoi giocatori offensivi per colpire nei momenti giusti. In una sfida così delicata, saranno determinanti l’attenzione difensiva e la capacità di sfruttare le occasioni create.

Bra (4-1-3-2): Renzetti, Cucciniello, Santis, Sganzerla, Pautassi, Brambilla, Lionetti, Baldini, Marca, Sinani, Biase. Allenatore: Fabio Nisticò

Forlì (4-3-2-1): Martelli, Manetti, Pellizzari, Elia, Cavallini, Menarini, De Risio, Macri, Franzolini, Farinelli, Manuzzi. Allenatore: Alessandro Miramari