Dove vedere Bra-Torres in diretta tv e streaming gratis

La stagione di Serie C entra nella sua fase più delicata con l’inizio dei playout, decisivi per stabilire quali squadre riusciranno a mantenere la categoria. Sabato 9 maggio, alle ore 18:00, lo Stadio Attilio Bravi ospiterà la sfida d’andata tra Bra e Torres, un confronto che mette in palio una fetta importante del futuro dei due club. A differenza dei playoff promozione, i playout si disputano su due partite: il primo atto andrà in scena in Piemonte, mentre il ritorno si giocherà sul campo della Torres. La pressione sarà altissima, perché al termine del doppio confronto una delle due squadre sarà costretta a salutare la Serie C. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI BRA-TORRES SU BET365

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Il momento delle due squadre

Il Bra arriva a questo appuntamento dopo un finale di stagione complicato. La formazione piemontese ha chiuso il campionato nelle zone basse della classifica e nelle ultime giornate ha faticato a trovare continuità di risultati. La vittoria ottenuta nelle recenti uscite non è bastata per evitare i playout, ma la squadra proverà a sfruttare il fattore campo per costruire un vantaggio in vista del ritorno. Serviranno attenzione, intensità e soprattutto la capacità di gestire la tensione di una gara che può indirizzare l’intera stagione.

La Torres, invece, ha concluso il campionato con qualche punto in più e con la sensazione di avere qualcosa in più sul piano tecnico. Nonostante la sconfitta nell’ultima giornata contro l’Arezzo, la squadra sarda si presenta con maggiore fiducia e con l’obiettivo di indirizzare subito il discorso salvezza. I rossoblù sanno di partire leggermente favoriti, ma nei playout equilibrio ed episodi possono fare la differenza. Per questo motivo la sfida dell’Attilio Bravi si preannuncia combattuta fino all’ultimo minuto.

Le probabili formazioni di Bra-Torres

Entrambe le squadre dovrebbero affidarsi agli uomini più esperti per affrontare una partita così pesante. Il Bra punterà su compattezza e aggressività, mentre la Torres proverà a sfruttare qualità e palleggio per colpire soprattutto tra le linee.

Bra (3-5-2): Franzini; Rabuffi, Pretato, Rottensteiner; Maressa, Campedelli, Armstrong, Leoncini, Fioccardi; Capac, Akammadu. Allenatore: Nisticó.

Torres (3-4-2-1): Zaccagno; Baldi, Antonelli, Zanandrea; Zecca, Brentan, Mastinu, Zambataro; Sala, Di Stefano; Sorrentino. Allenatore: Greco.

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