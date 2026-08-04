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La Conference League 2026/27 prosegue con il turno preliminare, che propone la sfida d’andata tra Brann-Apollon, in programma mercoledì 5 agosto alle ore 19:00. Le due squadre si affrontano nel primo dei due appuntamenti che stabiliranno quale formazione accederà al turno successivo della competizione europea.

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Il Brann vuole sfruttare il fattore campo

Il

affronta la gara d’andata davanti ai propri tifosi con l’obiettivo di ottenere un risultato positivo in vista del ritorno. La formazione norvegese vuole proseguire il proprio percorso europeo e punta a costruire un vantaggio importante già nel primo confronto.

Davanti al pubblico di Bergen, il Brann proverà a imporre il proprio ritmo, sfruttando intensità e qualità offensive per mettere in difficoltà l’Apollon.

L’Apollon cerca un risultato prezioso in trasferta

L’

arriva alla sfida europea con la volontà di disputare una gara ordinata e ottenere un risultato utile lontano dalle mura amiche. La formazione cipriota sa che mantenere equilibrio e compattezza sarà fondamentale contro un avversario abituato a giocare con grande intensità.

Gli ospiti proveranno a contenere le iniziative del Brann e a sfruttare eventuali occasioni per portare il confronto aperto alla gara di ritorno.

Il momento della sfida

La gara tra

e

rappresenta un confronto interessante tra due squadre con caratteristiche differenti. Il Brann potrà contare sul sostegno del proprio pubblico e sul fattore campo, mentre l’Apollon cercherà di affidarsi all’esperienza internazionale per superare le difficoltà della trasferta.

Nei preliminari europei ogni dettaglio può risultare decisivo e il risultato dell’andata avrà un peso importante in vista dei successivi 90 minuti.

Le probabili formazioni di Brann-Apollon

Le formazioni ufficiali verranno comunicate nelle ore precedenti al calcio d’inizio. Entrambi gli allenatori dovrebbero affidarsi ai migliori giocatori a disposizione per la gara d’andata dei preliminari di Conference League.

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