Brentford-Arsenal, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE

Il turno infrasettimanale di Premier League si chiude con il posticipo tra Brentford e Arsenal. La gara è valida per la ventiseiesima giornata di campionato e si gioca al Brentford Community Stadium alle ore 21:00 di giovedì. I padroni di casa provano ad avvicinare la zona europea, mentre gli ospiti devono rispondere al Manchester City per tornare a sei punti di distanza. Ecco dove vedere la partita tra Brentford e Arsenal in diretta tv e streaming.
La partita di Premier League valida per la ventiseiesima giornata e in programma alle ore 21:00 di giovedì 12 febbraio è visibile in diretta tv esclusiva su SkySport, precisamente al canale 201 del telecomando. Per gli abbonati alla piattaforma è possibile seguire il match in streaming su Sky Go. Sempre in streaming è infine visibile su NOW. La telecronaca è affidata a Massimo Marianella.
Lo stato di forma delle due squadre—
Il Brentford arriva alla sfida con due vittorie molto pesanti. Le Bees hanno infatti superato Newcastle in trasferta per 2-3 e l'Aston Villa, sempre fuori casa, per 0-1. La squadra allenata da Keith Andrews è in un periodo molto positivo. Nelle ultime dieci partite ha perso solo due volte contro Forest (0-2) e Chelsea (2-0). Grazie a questi risultati ha potuto risalire la classifica e arrivare a ridosso della zona europea.
L'Arsenal arriva alla partita con quattro vittorie consecutive in tutte le competizioni. In campionato, dopo il pareggio con il Forest (0-0) e la sconfitta con il Manchester United (2-3), ha ritrovato la forma di sempre. Uno 0-4 a Leeds e un 3-0 contro il Sunderland hanno scacciato le voci di una possibile crisi. Nel mezzo, i gunners hanno raggiunto la finale di Coppa di Lega battendo il Chelsea sia all'andata (2-3) sia al ritorno (1-0).
Le probabili formazioni—
La lista degli indisponibili per Andrews è abbastanza lunga. Oltre allo squalificato Schade, non faranno parte della squadra Milambo, Carvalho, Dasilva e Nelson. Arteta ha finalmente ritrovato tutto il reparto difensivo, ma ha perso due pedine molto importanti. Mancheranno infatti Saka e Merino. Le due squadre dovrebbero scendere in campo così:
BRENTFORD (4-2-3-1): Kelleher; Kayode, Van den Berg, Ajer, Henry; Janelt, Henderson; Ouattara, Jensen, Lewis-Potter; Thiago. Allenatore: KeithAndrews.
ARSENAL (4-3-3): Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori; Havertz, Zubimendi, Rice; Madueke, Gyokeres, Martinelli. Allenatore: Mikel Arteta.
