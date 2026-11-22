Brentford-Everton chiude il turno di Premier League lunedì 23 novembre 2026 alle 21:00 italiane. Si gioca al Gtech Community Stadium, che dal 2022 porta il nome di un marchio britannico di aspirapolvere senza fili. E a giudicare dai numeri, a Lionel Road c’è poco da aspirare: il Brentford lascia spesso le briciole agli avversari, con una sola sconfitta nelle ultime dieci partite in casa. A mettere alla prova i Bees, privi di Igor Thiago, arriva un Everton in buona forma. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

Prima del turno, le Bees avevano raccolto 14 punti contro i 16 dei Toffees: una distanza che lascia aperta la possibilità del sorpasso, ma impone ai londinesi di ritrovare subito efficacia dopo lo stop di Brighton. IN ATTESA DEL FISCHIO D’INIZIO, SCOPRI LA PROGRAMMAZIONE LIVE DI GOLDBET, CONSULTA LE DIRETTE DI LOTTOMATICA E GUARDA GLI EVENTI DISPONIBILI SU VINCITÙ.

Su quale canale vedere Brentford-Everton

, con calcio d’inizio alle, corrispondenti alle 20:00 britanniche. La copertura permetterà di seguire integralmente la partita del Gtech Community Stadium. La telecronaca sarà affidata a. Per la visione televisiva occorre un abbonamento Sky che comprenda l’accesso all’incontro di Premier League. Sarà sufficiente selezionare Sky Sport Arena nella guida e raggiungere l’appuntamento dedicato al posticipo inglese.

La partita sarà disponibile anche in streaming su NOW, attraverso il Pass Sport, e su Sky Go per gli abbonati Sky abilitati. NOW consentirà di accedere alla diretta tramite sito e applicazione sui dispositivi compatibili, comprese le smart TV supportate. Sky Go permetterà invece di guardare l’incontro da computer, smartphone e tablet, secondo i contenuti inclusi nell’abbonamento. Anche online la trasmissione accompagnerà l’intera gara. Prima dell’inizio è utile controllare l’accesso al proprio account e individuare l’evento nella sezione sportiva, così da verificare che la diretta sia disponibile sul dispositivo scelto.

Il momento del Brentford

La sconfitta perfirmata da Diegoha rallentato ilprima della pausa. È stato il secondo ko in dieci giornate per una squadra che aveva costruito il proprio bottino attraverso tre vittorie e cinque pareggi, segnando 16 reti e incassandone undici. L’espulsione diha complicato quella partita e condizionerà anche le prossime scelte di Keith Andrews.

L’attaccante deve scontare tre turni di squalifica: contro l’Everton comincia quindi una fase nella quale serviranno soluzioni differenti per occupare l’area. Il rendimento al Gtech offre comunque un riferimento incoraggiante. Nelle ultime dieci gare casalinghe le Bees hanno ottenuto quattro successi e cinque pareggi, dimostrando di poter restare competitive anche quando non riescono a conquistare l’intera posta.

BRIGHTON, INGHILTERRA – 8 NOVEMBRE 2026: Igor Thiago del Brentford controlla il pallone sotto la pressione di Lewis Dunk del Brighton & Hove Albion durante la partita di Premier League 2026/27 tra Brighton & Hove Albion e Brentford all’American Express Stadium di Brighton. (Foto di Charlie Crowhurst/Getty Images)

Il momento dell’Everton

ha salutato il campionato prima della sosta con il, trascinato dalla doppietta die dalla rete di. Un risultato che ha rafforzato la fiducia della squadra, pur lasciando a Moyes alcuni aspetti della prestazione da correggere. Il tecnico di Glasgow ha invitato a mantenere equilibrio nelle valutazioni: il successo non cancella le difficoltà incontrate durante la gara.

La trasferta londinese rappresenta quindi un esame utile per misurare la capacità dei Toffees di controllare meglio le diverse fasi dell’incontro. Moyes ha inoltre espresso fiducia nella disponibilità del gruppo dopo gli impegni internazionali. Per lui sarà una serata significativa anche sul piano personale: raggiungerà la 593ª partita alla guida dell’Everton, superando il precedente primato di Harry Catterick.

Jensen per Wilson, Dewsbury-Hall vicino a Barry: la chiave tattica

Il Brentford potrebbe cercaretra centrocampo e difesa, sfruttando i movimenti diper separare. Le accelerazioni diserviranno ad allargare la linea, mentrepotrà accompagnare sulla destra senza perdere di vista le ripartenze di George.

L’Everton proverà invece ad avvicinare Dewsbury-Hall a Barry, così da raccogliere gli appoggi del centravanti e attaccare le seconde palle. Ajer e Van den Berg dovranno coordinarsi sulle uscite, con Janelt e Sangaré chiamati a proteggere lo spazio davanti all’area. Il sostegno di Garner e Armstrong sarà importante per evitare che Barry rimanga isolato.

LIVERPOOL, INGHILTERRA – 6 NOVEMBRE 2026: Thierno Barry dell’Everton esulta dopo aver segnato il secondo gol della sua squadra durante la partita di Premier League 2026/27 tra Everton e Coventry City all’Hill Dickinson Stadium di Liverpool. (Foto di Carl Recine/Getty Images)

Le probabili formazioni di Brentford-Everton

potrebbe affidare ail posto di centravanti, conalle sue spalle.è candidato a partire in mediana, dovedeve fronteggiare la concorrenza di Yarmoliuk. In difesa mancheranno; restano indisponibili anche Henry e Furo., invece, ha possibilità di tornare tra i convocati.

Per l’Everton si profila il 4-2-3-1, con l'inesauribile Garner e Armstrong davanti alla difesa e Dewsbury-Hall nel ruolo di raccordo con Barry. Le indicazioni sull’undici non sono univoche: Röhl può trovare spazio più avanti, con O’Brien sulla destra difensiva, oppure partire da terzino lasciando una maglia offensiva a Dibling. Anche il recupero di Grealish amplia le alternative.

BRENTFORD (4-2-3-1): Kelleher; Kayode, Van den Berg, Ajer, Lewis-Potter; Sangaré, Janelt; Ouattara, Jensen, Schade; Wilson. Allenatore: Keith Andrews.

EVERTON (4-2-3-1): Pickford; Röhl, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Garner, Armstrong; Dibling, Dewsbury-Hall, George; Barry. Allenatore: David Moyes.

Orario e informazioni essenziali di Brentford-Everton