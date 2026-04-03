Brescia-Napoli: dove vedere la partita in streaming gratis

Segui Brescia-Napoli in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match

Michele Massa 3 aprile 2026 (modifica il 3 aprile 2026 | 17:32)

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Il momento delle due squadre — I numeri prima della partita parlano chiaro: i lombardi hanno un record di 17 vittorie e 5 sconfitte, mentre i campani sono fermi a 8 successi e 14 ko. Anche le statistiche offensive evidenziano una differenza: Brescia viaggia a 88,9 punti di media a partita, contro gli 83,4 di Napoli. Sul piano difensivo la Germani concede 84,2 punti, leggermente meglio degli 86 subiti dalla formazione partenopea. Per Brescia è una gara importante nella corsa alle posizioni alte della classifica, mentre Napoli cerca soprattutto continuità per chiudere la stagione nel modo più dignitoso possibile.

Le ultime partite aiutano a capire il momento delle due squadre. Brescia arriva da una sconfitta contro Reggio Emilia, ma resta una squadra con identità chiara, gerarchie consolidate e un attacco che muove bene il pallone, come dimostrano i 17,7 assist di media. Napoli invece sta attraversando una fase complicata: ha perso quattro delle ultime cinque gare e spesso si affida più alle iniziative individuali e alle fiammate offensive che a un controllo costante del ritmo della partita.

Dal punto di vista tecnico la partita sembra avere linee abbastanza definite. Brescia proverà a sfruttare la propria solidità nel gioco a metà campo, puntando sulla presenza sotto canestro di Bilan e sulla regia offensiva di Della Valle e Ivanovic, fondamentali per gestire spazi e possessi. Napoli, per restare in partita, dovrà invece aumentare l’intensità difensiva, sporcare le manovre avversarie e trovare punti veloci dal proprio backcourt, evitando soprattutto di concedere seconde opportunità vicino al ferro.