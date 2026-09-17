La Serie C propone il confronto tra Union Brescia e Treviso, valido per la quinta giornata del Girone A. La partita è in programma giovedì 17 settembre 2026 alle ore 21:00 allo stadio Mario Rigamonti di Brescia. I padroni di casa arrivano all'appuntamento al terzo posto con 10 punti e ancora imbattuti, mentre il Treviso occupa la settima posizione con 7 punti. L'Union Brescia vuole tornare alla vittoria dopo lo 0-0 contro il Trento, mentre i veneti cercano continuità dopo il successo per 2-1 sulla Pro Vercelli. VEDI UNION BRESCIA-TREVISO IN DIRETTA STREAMING SU BET365

L'Union Brescia ha raccolto tre vittorie e un pareggio nelle prime quattro giornate, mantenendo l'imbattibilità e arrivando a quota 10 punti. Il Treviso, invece, ha conquistato 7 punti grazie a due successi, un pareggio e una sconfitta. Nell'ultimo turno i biancazzurri hanno pareggiato 0-0 a Trento, mentre i veneti hanno superato 2-1 la Pro Vercelli. Prima del calcio d'inizio è possibile seguire il match anche attraverso altri palinsesti sportivi: su GOLDBET PUOI CONTROLLARE LE PARTITE DISPONIBILI IN DIRETTA, su LOTTOMATICA PUOI CONSULTARE IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI LIVE, mentre VINCITÙ PERMETTE DI VERIFICARE LA DISPONIBILITÀ DELLO STREAMING DI UNION BRESCIA-TREVISO. Tre alternative da controllare prima del fischio d'inizio per verificare la disponibilità della diretta.

Dove vedere Union Brescia-Treviso in diretta TV e streaming

Union Brescia-Treviso sarà trasmessa in diretta TV su Sky Sport Calcio. La gara sarà inoltre disponibile in streaming su NOW, che trasmette le partite della Serie C. La programmazione di Sky conferma il collegamento dal Mario Rigamonti alle ore 21:00 per la sfida della quinta giornata.

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Come accedere allo streaming di Union Brescia-Treviso

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Union Brescia-Treviso: data, orario e informazioni sulla partita

Partita: Union Brescia-Treviso

Union Brescia-Treviso Competizione: Serie C, Girone A

Serie C, Girone A Data: giovedì 17 settembre 2026

giovedì 17 settembre 2026 Orario: 21:00

21:00 Stadio: Mario Rigamonti, Brescia

Mario Rigamonti, Brescia Diretta TV: Sky Sport Calcio e NOW

Sky Sport Calcio e NOW Streaming verificato: Bet365 e Vincitù

Qui Union Brescia

Il calcio d'inizio è fissato perallo, con la sfida visibile in diretta sue in streaming su

L'Union Brescia arriva alla quinta giornata da terza forza del campionato con 10 punti. Il percorso iniziale è stato particolarmente positivo: tre vittorie e un pareggio hanno permesso alla squadra di Eugenio Corini di rimanere imbattuta e di costruire una posizione di vertice. L'ultimo risultato, però, è stato lo 0-0 sul campo del Trento, una gara nella quale i biancazzurri hanno dovuto fare i conti con un primo tempo complicato prima di crescere nella ripresa.

Il rendimento casalingo rappresenta uno degli elementi più interessanti della formazione bresciana. Al Rigamonti sono arrivate due vittorie nelle prime due partite disputate e ora Corini vuole mantenere questo passo anche contro il Treviso. Alla vigilia il tecnico ha ribadito l'ambizione della squadra, spiegando che l'obiettivo dichiarato è provare a vincere il campionato e che il gruppo sta vivendo questa fase con grande entusiasmo.

Corini dovrà però fare i conti con alcune assenze. Secondo le indicazioni della vigilia, Rizzo e Marras non saranno disponibili, mentre il tecnico sta valutando la soluzione migliore per completare il terzetto difensivo. La squadra può comunque contare su una struttura che ha concesso appena una rete nelle prime quattro giornate, dato che fotografa la solidità mostrata finora.

Qui Treviso

Il Treviso si presenta al Rigamonti con 7 punti e il settimo posto in classifica. Dopo una partenza caratterizzata dalla sconfitta contro il Trento, i veneti hanno reagito conquistando due vittorie e un pareggio nelle tre gare successive. L'ultima uscita ha regalato un successo importante contro la Pro Vercelli, battuta 2-1 al termine di una gara che ha permesso alla formazione di Edoardo Gorini di ritrovare fiducia.

Il rendimento esterno resta però un aspetto sul quale lavorare. Il Treviso ha raccolto un pareggio e una sconfitta nelle due trasferte affrontate finora, incassando complessivamente quattro reti. La partita di Brescia rappresenta quindi un banco di prova significativo contro una squadra che al Rigamonti ha sempre vinto.

Gorini ha presentato la sfida come un confronto difficile ma stimolante, sottolineando il poco tempo avuto per preparare tatticamente la partita dopo l'impegno con la Pro Vercelli. L'allenatore ha spiegato che il gruppo vuole sfruttare l'entusiasmo derivante dagli ultimi risultati e affrontare l'Union Brescia a viso aperto.

La chiave tattica della partita

L'Union Brescia dovrebbe presentarsi con il 3-4-2-1, affidandosi a Balestrero, Silvestri e Armati davanti a Zacchi. Sulle corsie esterne agiranno Sina e De Maria, mentre Mercati e Lamesta saranno chiamati a dare equilibrio e qualità alla mediana. Alle spalle di Crespi spazio a Rizzo Pinna e Pellegrini, con l'obiettivo di creare superiorità nella trequarti.

Il Treviso dovrebbe rispondere con il 3-5-2. Cappelletti, Maestrelli e Bove comporranno il reparto arretrato, mentre la linea a cinque di centrocampo sarà formata da Paganini, Romeo, Ciuferri, Rossi e Brigati. In avanti Tommasini e Odogwu avranno il compito di attaccare la profondità e mettere sotto pressione la difesa bresciana.

La sfida potrebbe svilupparsi soprattutto sulla capacità del Treviso di resistere alla pressione iniziale dell'Union Brescia. I padroni di casa hanno dimostrato grande solidità e possono contare sul fattore Rigamonti, mentre gli ospiti dovranno cercare di non concedere campo tra le linee. Anche la gestione delle energie sarà importante, visto il turno infrasettimanale: entrambe le squadre arrivano da una partita disputata appena pochi giorni fa e saranno chiamate a mantenere intensità per tutti i novanta minuti.

Probabili formazioni

Le due squadre arrivano alla sfida con stati d'animo positivi, anche se per motivi differenti. Corini vuole riprendere il cammino dopo il pareggio di Trento e difendere il primato a distanza dalle inseguitrici, mentre Gorini cerca un'altra prestazione convincente dopo il successo sulla Pro Vercelli.

UNION BRESCIA (3-4-2-1): Zacchi; Balestrero, Silvestri, Armati; Sina, Mercati, Lamesta, De Maria; Rizzo Pinna, Pellegrini; Crespi. Allenatore: Eugenio Corini.

TREVISO (3-5-2): Nobile; Cappelletti, Maestrelli, Bove; Paganini, Romeo, Ciuferri, Rossi, Brigati; Tommasini, Odogwu. Allenatore: Edoardo Gorini.