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La Ligue 1 propone la sfida tra Brest-Angers, in programma domenica 17 maggio alle ore 21:00. Due squadre a metà classifica, rispettivamente dodicesima e tredicesima, che vogliono chiudere la stagione con un risultato positivo e consolidare la propria posizione in classifica. PER VEDERE LE PARTITE E TUTTO IL GRANDE CALCIO FRANCESE IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Il momento delle due squadre

Il

, guidato da Eric Roy, si presenta con un 4-2-3-1 equilibrato e ben strutturato. Ajorque sarà il punto di riferimento offensivo, supportato da Del Castillo ed Edimbe sulla trequarti.

L’Angers, allenato da Alexandre Dujeux, risponde con lo stesso modulo, puntando su compattezza e transizioni rapide. Peter guiderà l’attacco, mentre Abdelli e Belkhdim avranno il compito di dare qualità in mezzo al campo.

Le probabili formazioni di Brest-Angers

Ci si attende una gara equilibrata e combattuta, con entrambe le squadre motivate a chiudere bene la stagione. Il Brest parte leggermente favorito grazie al fattore campo, ma l’Angers proverà a rispondere con organizzazione e attenzione difensiva.

Brest (4-2-3-1): Majecki, Locko, Coulibaly, Diaz, Lala, Magnetti, Chotard, Mboup, Del Castillo, Edimbe, Ajorque. Allenatore: Eric Roy

Angers (4-2-3-1): Koffi, Arcus, Camara, Lefort, Hanin, Belkebla, Abdelli, Belkhdim, Mouton, Sbai, Peter. Allenatore: Alexandre Dujeux

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