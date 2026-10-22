Il pareggio di Lille ha lasciato al Brest fiducia e qualche rimpianto per una vittoria sfumata nel finale. La squadra di Lachuer torna adesso al Francis-Le Blé per affrontare il Nizza, reduce da una sconfitta contro il Lione nella quale non sono mancati segnali incoraggianti. Brest-Nizza si gioca venerdì 23 ottobre alle 20:45, nell’anticipo dell’ottava giornata di Ligue 1. GUARDA BREST-NIZZA IN STREAMING SU BET365.

I padroni di casa cercano continuità dopo una prestazione competitiva in trasferta, mentre la formazione di Pantaloni vuole trasformare le occasioni costruite nell’ultimo turno in un risultato utile. Tra le alternative da seguire nel corso della giornata puoi VERIFICARE GLI EVENTI DISPONIBILI LIVE SU GOLDBET, DARE UN’OCCHIATA AL PROGRAMMA DELLE DIRETTE SU LOTTOMATICA oppure VEDERE BREST-NIZZA IN STREAMING SU VINCITÙ.

Dove vedere Brest-Nizza in streaming: piattaforma e orario

La partita sarà disponibile in diretta su, la piattaforma streaming dedicata al campionato francese, attraverso un abbonamento che includa l’evento. La programmazione italiana consultata indica Ligue 1+ come servizio per seguire l’incontro.

Per seguire la partita in streaming è necessario:

scegliere l’operatore; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; aprire la sezione dedicata agli eventi live; selezionare il calcio e la Ligue1; cercare Brest-Nizza tra gli incontri in programma; verificare le condizioni del proprio abbonamento prima del calcio d’inizio.

Brest-Nizza: streaming e informazioni

Partita: Brest-Nizza

Brest-Nizza Competizione: Ligue 1 2026/27

Ligue 1 2026/27 Giornata: 8ª

8ª Data: venerdì 23 ottobre 2026

venerdì 23 ottobre 2026 Orario: 20:45

20:45 Stadio: Francis-Le Blé, Brest

Francis-Le Blé, Brest Diretta streaming: Ligue 1+

Brest, il punto di Lille conferma la crescita

Ilarriva all’anticipo dopo aver messo in difficoltà il Lille sul suo campo. Il vantaggio firmato daaveva avvicinato i bretoni a una vittoria importante, prima del pareggio avversario arrivato nel finale. Resta comunque una prestazione dalla quale ripartire. La squadra è riuscita a rendersi pericolosa contro un avversario impegnato anche sul fronte europeo, mostrando la capacità di competere lontano dal proprio stadio. Contro il Nizza servirà dare seguito a quei segnali, mantenendo maggiore controllo nelle fasi decisive. Il sostegno del pubblico può accompagnare l’iniziativa del Brest, ma sarà importante non concedere spazi agli attaccanti ospiti quando il pallone viene perso.

Nella formazione prevista, Ludovic Ajorque sarà il riferimento centrale. Baldé, Kamory Doumbia e Mboup dovrebbero comporre la linea alle sue spalle, con il compito di avvicinarsi alla punta e offrire soluzioni negli ultimi metri. Tra gli indisponibili figurano Le Guen, Edjouma, Versini, Cagnon e Chardonnet. Non sono invece segnalati giocatori squalificati.

NOTTINGHAM, INGHILTERRA - 16 AGOSTO: Lucas Tousart dello Stade Brestois colpisce il pallone di testa mentre Chris Wood lo contrasta durante la partita amichevole pre-campionato tra Nottingham Forest e Stade Brestois 29 al City Ground il 16 agosto 2026 a Nottingham, Inghilterra. (Foto di David Rogers/Getty Images)

Nizza, il gol annullato a Wahi lascia rimpianti dopo Lione

Ilsi presenta a Brest dopo una partita combattuta contro il. Nel recupero,aveva trovato il possibile pareggio, cancellato però dal VAR per una posizione di fuorigioco. Un episodio che ha lasciato amarezza, ma anche la consapevolezza di essere rimasti in corsa fino alla fine. Per Pantaloni, l’obiettivo sarà conservare questa capacità di creare pericoli e accompagnarla con maggiore efficacia nella gestione della partita. La probabile formazione proponedavanti, cona supporto. Una disposizione che potrebbe consentire agli ospiti di cercare sia combinazioni centrali sia attacchi negli spazi lasciati dalla difesa del Brest.

In mezzo al campo sono attesi Witsel e Boudaoui, mentre Clauss e Nkounkou dovrebbero occupare le corsie. Il loro contributo sarà importante per dare ampiezza alla manovra e sostenere il reparto offensivo. Il Nizza dovrà fare a meno di Bombito, Mendy, Abdul Samed, Abdi e Abergel. Anche per gli ospiti non risultano squalificati nelle informazioni disponibili.

La chiave tattica: Ajorque come appoggio, Amoura negli spazi

Ilpotrebbe cercareper risalire il campo e coinvolgere i trequartisti. Se il centravanti riuscirà a conservare il pallone,e gli esterni potranno avvicinarsi all’area, evitando attacchi troppo isolati. Il Nizza dovrà quindi prestare attenzione alle seconde palle e ai movimenti alle spalle dei centrocampisti. Uscire sul portatore senza proteggere lo spazio interno potrebbe offrire ai padroni di casa ricezioni favorevoli.

Dall’altra parte, Amoura e Wahi possono provare ad attaccare la profondità, con Hein chiamato a collegare centrocampo e attacco. Per il Brest sarà importante mantenere coperture adeguate durante le avanzate dei terzini. Il confronto sulle fasce può diventare altrettanto rilevante: Lala e Locko dovranno scegliere quando accompagnare l’azione, tenendo conto della presenza di Clauss e Nkounkou sulle corsie avversarie.

Ajorque guida il Brest, Wahi e Amoura per il Nizza: le probabili formazioni

Ildovrebbe schierarsi con il. Davanti a Selvik sono attesi Lala, Tousart, Lloris e Locko. Chotard e Magnetti formeranno la coppia centrale, mentre Baldé, Doumbia e Mboup agiranno alle spalle dell’unica punta Ajorque.

Il Nizza dovrebbe rispondere con il 3-4-1-2. Diouf difenderà la porta, protetto da Abdelmonem, Ndayishimiye e Mandza. Clauss e Nkounkou occuperanno le corsie, con Witsel e Boudaoui in mezzo. Hein dovrebbe muoversi sulla trequarti a sostegno della coppia composta da Amoura e Wahi.

Brest (4-2-3-1): Selvik; Lala, Tousart, Lloris, Locko; Chotard, Magnetti; Baldé, Doumbia, Mboup; Ajorque. Allenatore: Lachuer.

Nizza (3-4-1-2): Diouf; Abdelmonem, Ndayishimiye, Mandza; Clauss, Witsel, Boudaoui, Nkounkou; Hein; Amoura, Wahi. Allenatore: Pantaloni.