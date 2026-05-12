Dove vedere Brest-Strasburgo in diretta tv e streaming gratis

La Ligue 1, così come la maggior parte dei campionati europei, sta volgendo al termine e non tutti i verdetti sono stati ancora emanati. Una delle partite più avvincenti e decisive per gli equilibri della classifica nel campionato francese è quella tra Brest e Strasburgo, che inizierà alle 19:00 il 13 maggio.

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Il momento delle due squadre

Le probabili formazioni di Brest-Strasburgo

Il Brest si presenta al match casalingo in un momento difficile della sua stagione. È infatti una delle poche squadre di Ligue 1 a non aver ottenuto nessuna vittoria nelle ultime cinque giornate del campionato francese. Nello specifico, ha perso tre partite e ne ha pareggiate due. Contro lo Strasburgo, arriva dopo l'1-0 incassato contro il Paris Saint-Germain. Lo Strasburgo dal canto suo seppur vanti una posizione migliore in classifica, sta affrontando un momento delicato data la contestazione dei tifosi dopo l'eliminazione dalla Conference League per mano del modesto Rayo Vallecano.

Il Brest conferma il modulo delle ultime partite, nonostante siano state rimediate soltanto sconfitte e pareggi. Nel folto centrocampo del Brest spicca Ouattara, motore della zona nevralgica del campo e pronto a sostenere l'unica punta Ajorque. Lo Strasburgo invece ha un modulo più dinamico, un 3-4-3 con una batteria offensiva pronta a sfruttare il gioco sulle fasce.

Brest (4-1-4-1): Coudert; Chotard, Chardonnet, Le Guen, Guindo; Tousart; Del Castillo, Balde, Magnetti, Labeau; Ajorque.

Strasburgo (3-4-3): Penders; Doue, Hogsberg, Chilwell; Enciso, Oyedele, Luis, Ouattara; Amo-Ameyaw, Moreira, Godo.

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